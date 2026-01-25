قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فضيحة مدوية.. دعوى تكشف سر تجسس “ميتا” على محادثات واتساب

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

رفعت مجموعة دولية من المدعين دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب، متهمة إياها بتضليل المستخدمين بشأن مستوى الخصوصية والأمان في خدمة المحادثات الخاصة بالتطبيق.

وتستند الدعوى إلى أن “ميتا” تروج منذ سنوات لاعتماد واتساب على ما يعرف بالتشفير "من طرف إلى طرف"، والذي يفترض أن يجعل الرسائل متاحة فقط للمرسل والمتلقي دون قدرة الشركة نفسها على الاطلاع عليها.

دعوي قضائية تكشف سر تجسس ميتا على رسائل واتساب
 

يظهر هذا الادعاء بوضوح في رسائل داخل التطبيق تؤكد أن “الأشخاص في هذه الدردشة فقط يمكنهم قراءة الرسائل أو الاستماع إليها أو مشاركتها”، مع الإشارة إلى أن التشفير مفعل افتراضيا.

إلا أن المدعين، في الدعوى التي قدمت يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، يؤكدون أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ويزعمون أن “ميتا” و"واتساب" تقومان بتخزين محتوى الاتصالات الخاصة بالمستخدمين وتحليلها، ولديهما القدرة على الوصول إلى معظم ما يفترض أنه محادثات خاصة. 

كما تتهم الدعوى الشركتين وإدارتهما بخداع مليارات مستخدمي واتساب حول العالم.

من جانبها، وصفت “ميتا” الدعوى بأنها واهية، مؤكدة نيتها السعي لفرض عقوبات قانونية على محامي المدعين. 

وقال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، إن أي ادعاء بعدم تشفير رسائل واتساب “خاطئ تماما وسخيف”، مشيرا إلى أن التطبيق يعتمد بروتوكول “سيجنال” للتشفير من طرف إلى طرف منذ نحو عشر سنوات، وواصفا الدعوى بأنها "عمل خيالي لا أساس له".

وتضم مجموعة المدعين أفرادا من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، ويزعمون أن موظفين داخل “ميتا” يمكنهم الوصول إلى محتوى الاتصالات، كما تشير الدعوى إلى دور “مبلغين عن مخالفات” في كشف هذه المعلومات، دون توضيح هوياتهم.

ويطالب محامو المدعين المحكمة باعتماد القضية كـ دعوى جماعية، ولم يصدر تعليق فوري من عدة محامين مدرجين في ملف القضية من شركتي “كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" و"كيلر بوستمان”، فيما رفض محام آخر يمثل المدعين التعليق على القضية.

ميتا دعوى قضائية واتساب تجسس ميتا على واتساب قراءة رسائل واتساب المشفرة التشفير من طرف إلى طرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

انتهاء تصوير حكاية تحويلة ضمن مشروع ناس

انتهاء تصوير حكاية تحويلة ضمن مشروع ناس والعرض في رمضان

مروة الأزلي

أبرزهن علي كلاي.. مروة الأزلي تتألق في ٣ أعمال درامية

محمد امام

محمد إمام: الكينج أضخم مسلسل عربي في 2026

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد