وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

أعلنت شركة ميتا، أنها بصدد اختبار خطة اشتراك جديدة لمستخدمي واتساب، تهدف إلى إزالة الإعلانات من قسم التحديثات Status، ستمنح هذه الميزة المستخدمين طرقا جديدة للاستفادة من التطبيق، مع تجربة استخدام خالية من الإعلانات.

وفقا لتقارير موقع WABetaInfo، تعمل واتساب حاليا على نموذج اشتراك لمستخدميها في أوروبا، يسمح لهم بالتخلص من الإعلانات، هذه الخطوة ستعد بمثابة راحة كبيرة للمستخدمين الذين يفضلون تجربة مراسلة نظيفة بعيدا عن الإعلانات المزعجة.

حاليا، تعرض واتساب إعلانات ذات صلة بناء على اللغة، الموقع الجغرافي والاهتمامات المحتملة للمستخدم، ويشاهد المستخدمون إعلانات بعد مشاهدة عدد معين من التحديثات في التطبيق، ولكن الحل أصبح قريبا.

في إصدار واتساب بيتا 2.26.3.9 على أندرويد، تم اكتشاف إشارات لوجود خطة اشتراك اختيارية، تشير واجهة المستخدم المبكرة إلى إمكانية طرح هذه الخطة الجديدة لإزالة الإعلانات من قسم التحديثات.

تمتلك منصة واتساب، كونها واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم، قاعدة مستخدمين ضخمة، ويهدف تطبيق الإعلانات إلى تحقيق إيرادات، وهو أمر ضروري، ولكن المستخدمين غالبا ما يرفضون هذا النهج.

خيار الاشترك لإزالة الإعلانات في تبويب التحديثات على واتساب

ويشير التقرير إلى أن واتساب قد تكون بصدد استكشاف خطة اشتراك لتتوافق مع القوانين الأوروبية، وبناء على ذلك، ستكون تجربة الاستخدام الخالية من الإعلانات متاحة فقط في الدول الأوروبية، بتكلفة تقارب 4 يورو في المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، تقوم ميتا بإطلاق الإعلانات تدريجيا على واتساب في جميع أنحاء العالم، فقد تم بالفعل تطبيق الإعلانات في قسم التحديثات في الولايات المتحدة، ومع ذلك، قد تكون خطة الاشتراك متاحة في المستقبل لإزالة هذه الإعلانات بشكل نهائي لجميع المستخدمين عالميا.

جدير بالذكر أن منصة واتساب، تستعد لإطلاق ميزة جديدة ومهمة على نسخة الويب الخاصة بها، تتمثل في دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة عبر المتصفح.

وبحسب تقارير حديثة، ستدعم الميزة الجديدة المكالمات الفردية والجماعية مباشرة من متصفح الويب، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق مستقل على أجهزة الكمبيوتر.