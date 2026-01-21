قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
واتساب يسد فجوة قديمة.. مكالمات صوت وفيديو تصل هذا الإصدار

شيماء عبد المنعم

تستعد منصة واتساب WhatsApp، إحدى أكثر خدمات المراسلة استخداما حول العالم، لإطلاق ميزة جديدة ومهمة على نسخة الويب الخاصة بها، تتمثل في دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة عبر المتصفح. 

وتمثل هذه الخطوة تحولا لافتا، إذ ستتيح لأول مرة إجراء المكالمات عبر واتساب على أجهزة الكمبيوتر، بعد أن كانت هذه الميزة مقتصرة سابقا على الهواتف الذكية فقط.

وبحسب تقارير حديثة، ستدعم الميزة الجديدة المكالمات الفردية والجماعية مباشرة من متصفح الويب، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق مستقل على أجهزة الكمبيوتر. 

ومن المتوقع أن تحدث هذه الإضافة تغييرا ملحوظا في أسلوب تواصل المستخدمين، لا سيما في بيئات العمل والدراسة والاجتماعات عن بعد، كما تعد خطوة مهمة نحو توحيد تجربة الاستخدام بين تطبيق واتساب على الهواتف ونسخة الويب.

مزايا المكالمات الصوتية والمرئية على واتساب ويب


الميزة الجديدة ستوفر عددا من الإمكانيات التي تعزز تجربة الاستخدام، من أبرزها:

- إجراء المكالمات عبر الأجهزة المختلفة، حيث سيتمكن المستخدم من الاتصال من خلال الكمبيوتر المحمول أو المكتبي دون الحاجة إلى تحميل تطبيق إضافي، وهو أمر مفيد للأجهزة المشتركة أو العامة.

- دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بنفس آلية الاستخدام المعروفة على الهواتف الذكية.

- المكالمات الجماعية، مع توقع أن يكون عدد المشاركين أقل في المرحلة الأولى مقارنة بتطبيق الهاتف.

- إنشاء روابط للمكالمات تتيح دعوة مستخدمين آخرين بسهولة، مع إمكانية تحديد ما إذا كانت المكالمة صوتية أو مرئية.

- التحكم في الإشعارات الخاصة بالمكالمات من خلال إعدادات واتساب ويب.

وستمنح هذه المزايا مستخدمي واتساب ويب مرونة أكبر في التواصل دون الاعتماد الكامل على الهواتف الذكية، ما يعزز استخدام المنصة لأغراض مهنية وتعليمية واجتماعية.

آلية عمل المكالمات الجماعية


تم تصميم المكالمات الجماعية على واتساب ويب لتكون قريبة من تجربة الهاتف، حيث يمكن للمستخدم:

- إنشاء مكالمة جماعية مباشرة من واجهة الويب.

- دعوة المشاركين عبر رابط مخصص.

- الانضمام إلى المكالمة من أجهزة مختلفة، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو iOS أو عبر الكمبيوتر.

- اختيار نوع الاتصال صوتي أو مرئي قبل الانضمام إلى المكالمة.

ميزات تنظيم وجدولة المكالمات


إلى جانب المكالمات، يتوقع أن يدعم واتساب ويب أدوات إضافية لتنظيم الاتصالات، مثل:

- جدولة المكالمات مسبقا سواء للمكالمات الفردية أو الجماعية.

- تنبيهات وتذكيرات لضمان عدم تفويت المكالمات.

- خيارات مرنة للانضمام عبر روابط مباشرة، وهو ما يعد مفيدا في الاجتماعات المهنية والبيئات الأكاديمية.

موعد الإطلاق المتوقع


رغم عدم الإعلان عن موعد رسمي حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن الميزة قد تصبح متاحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أنها تخضع حاليا للاختبار في النسخ التجريبية، ومع إطلاقها، سيقدم واتساب ويب لأول مرة تجربة مكالمات متكاملة، ليعالج فجوة طال انتظار سدّها على مدار السنوات الماضية.

