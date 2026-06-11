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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتابع تطوير طريق مرسى علم – برنيس ويجري جولات مفاجئة على الخدمات الحيوية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بمتابعة المشروعات ميدانيًا والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات.

واستهل رئيس المدينة جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة طريق مرسى علم – برنيس، أحد الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري الواقعة داخل نطاق المدينة، حيث تابع معدلات التنفيذ واستمع إلى شرح من مهندسي الهيئة حول أعمال التطوير الجارية والأساليب الفنية الحديثة المستخدمة في تنفيذ المشروع.

وأوضح مسؤولو الهيئة العامة للطرق والكباري أن المنطقة المركزية التاسعة وضعت خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق التابعة لها داخل نطاق مدينة مرسى علم، يتم تنفيذها على أربع مراحل بهدف تحسين شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

وخلال الجولة، شدد اللواء حازم خليل على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وسرعة الإنجاز وفق أعلى المعايير الفنية، بما يحقق الاستفادة المرجوة للمواطنين ويدعم جهود التنمية بالمدينة.

جولات مفاجئة على الوحدة الصحية ومحطات المياه

وفي إطار المتابعة الميدانية للخدمات الأساسية، أجرى رئيس مدينة مرسى علم مرورًا مفاجئًا على الوحدة الصحية بقرية أبو غصون، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية.

كما تفقد محطتي تحلية المياه وشبكات توزيع المياه بالمدينة، للاطمئنان على انتظام التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل داخل المرافق الحيوية التي تخدم أهالي المدينة.

ووجه رئيس المدينة بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد ضخ المياه للمناطق المختلفة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الخدمة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة قد تؤثر على مصالح المواطنين.

وأكد اللواء حازم خليل أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمتابعة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات والمرافق الحيوية والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

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