قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مميزات حصرية.. ميتا تغري المستخدمين باشتراكات مدفوعة في إنستجرام وفيسبوك وواتساب

مواقع التواصل الأجتماعي
مواقع التواصل الأجتماعي
لمياء الياسين

أعلنت شركة ميتا  خلال الساعات الماضية أنها تخطط لاختبار اشتراكات جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات حصرية في تطبيقاتها.

 وأوضحت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أوفقا لموقع "theverge" أن هذه الاشتراكات الجديدة ستعزز الإنتاجية والإبداع، بالإضافة إلى توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.

شركة ميتا

ميزات حصرية

أعلنت ميتا أنها ستُقدّم خلال الأشهر القادمة تجربة مميزة على إنستجرام وفيسبوك وواتساب، تُتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات خاصة وتحكّماً أكبر في كيفية مشاركة المحتوى والتواصل، مع الإبقاء على الخدمات المجانية. ويبدو أن ميتا لا تلتزم باستراتيجية واحدة، إذ أشارت إلى أنها ستختبر مجموعة متنوعة من ميزات الاشتراك والباقات، وأن كل اشتراك في التطبيق سيحتوي على مجموعة مميزة من الميزات الحصرية.

وأكدت شركة ميتا أنها تخطط لتوسيع نطاق مانوس، وهو وكيل ذكاء اصطناعي استحوذت عليه مؤخرًا مقابل ملياري دولار، كجزء من خطط الاشتراك الخاصة بها.

وتتبنى شركة ميتا نهجًا مزدوجًا تجاه مانوس. إذ تعتزم دمج مانوس في منتجاتها، مع الاستمرار في بيع اشتراكات مستقلة للشركات. وقد رُصدت ميتا بالفعل وهي تعمل على إضافة اختصار إلى مانوس للذكاء الاصطناعي على إنستجرام، وفقًا لصورة شاشة نشرها المهندس أليساندرو بالوتزي ، الذي غالبًا ما يكتشف ميزات غير مُعلنة أثناء تطويرها.

وتخطط ميتا لاختبار الاشتراكات لميزات الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة إنشاء فيديوهات Vibes 

وتعد Vibes هي تجربة فيديوهات قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا، مدمجة في تطبيق Meta AI، تتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وإعادة مزجها. 

خدمة مجانية

ورغم أن خدمة Vibes تعد مجانية منذ إطلاقها العام الماضي، إلا أن شركة ميتا تخطط الآن لتقديم وصول مجاني مع خيارات مدفوعة لإنشاء فيديوهات Vibes، مع إمكانية الاشتراك لفتح المزيد من فرص إنشاء الفيديوهات شهريًا.

ولا يزال من غير المعروف كيف ستبدو الميزات المدفوعة على واتساب وفيسبوك، إلا  أن الاشتراك الجديد على إنستجرام سيتيح للمستخدمين إنشاء قوائم جمهور غير محدودة، والقدرة على رؤية قائمة المتابعين الذين لا يتابعونك، وخيار عرض قصة دون أن يرى الناشر أنك شاهدتها.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكات الجديدة ستكون منفصلة عن خدمة Meta Verified. وتؤكد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أنها ستستفيد مما تعلمته من Meta Verified لتطوير نموذج أعمالها في مجال الاشتراكات ليشمل المزيد من العروض التي تعتقد أنها ستنال إعجاب المستخدمين العاديين والمبدعين والشركات.

خدمة Meta Verified

في السياق نفسه تستهدف خدمة Meta Verified صناع المحتوى والشركات، إذ توفر شارة توثيق، ودعمًا مباشرًا على مدار الساعة، وحماية من انتحال الهوية، وتحسينًا لمحركات البحث، وملصقات حصرية، وغيرها. ورغم أن هذه الميزات ليست موجهة للمستخدمين العاديين أو غير صناع المحتوى، إلا أن الاشتراكات الجديدة ستُصمم لجمهور أوسع.

سيُتيح إطلاق اشتراكات إضافية لشركة ميتا تحقيق المزيد من الإيرادات؛ إلا أن العديد من المستخدمين قد يُحجمون عن الاشتراك بسبب الإرهاق الناتج عن كثرة الخدمات المدفوعة. ومع وجود هذا الكمّ الهائل من الخدمات المدفوعة التي تتنافس على الإنفاق الشهري، سيتعين على ميتا تقديم منتج جذاب لحثّ المستخدمين على الاشتراك مرة أخرى.

فيسبوك واتساب الاشتراكات المميزة الذكاء الاصطناعي شركة ميتا الميزات الحصرية إنستجرام تطبيق Meta AI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الأطفال فى معرض مركبات الشرطة

معرض مركبات وزارة الداخلية.. تكنولوجيا حديثة وبهجة على وجوه الأطفال| شاهد

أرشيفية

الحبس 6 أشهر لـ شاب بتهمة ابتزاز فتاتين بمقاطع خادشة للشرف بالجيزة

أرشيفية

المؤبد لـ عامل بتهمة قتل شاب عقب مشادة حادة بالطالبية

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد