مميزات حصرية.. ميتا تغري المستخدمين باشتراكات مدفوعة في إنستجرام وفيسبوك وواتساب

أعلنت شركة ميتا خلال الساعات الماضية أنها تخطط لاختبار اشتراكات جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات حصرية في تطبيقاتها.

وأوضحت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أوفقا لموقع "theverge" أن هذه الاشتراكات الجديدة ستعزز الإنتاجية والإبداع، بالإضافة إلى توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.

شركة ميتا

ميزات حصرية

أعلنت ميتا أنها ستُقدّم خلال الأشهر القادمة تجربة مميزة على إنستجرام وفيسبوك وواتساب، تُتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات خاصة وتحكّماً أكبر في كيفية مشاركة المحتوى والتواصل، مع الإبقاء على الخدمات المجانية. ويبدو أن ميتا لا تلتزم باستراتيجية واحدة، إذ أشارت إلى أنها ستختبر مجموعة متنوعة من ميزات الاشتراك والباقات، وأن كل اشتراك في التطبيق سيحتوي على مجموعة مميزة من الميزات الحصرية.

وأكدت شركة ميتا أنها تخطط لتوسيع نطاق مانوس، وهو وكيل ذكاء اصطناعي استحوذت عليه مؤخرًا مقابل ملياري دولار، كجزء من خطط الاشتراك الخاصة بها.

وتتبنى شركة ميتا نهجًا مزدوجًا تجاه مانوس. إذ تعتزم دمج مانوس في منتجاتها، مع الاستمرار في بيع اشتراكات مستقلة للشركات. وقد رُصدت ميتا بالفعل وهي تعمل على إضافة اختصار إلى مانوس للذكاء الاصطناعي على إنستجرام، وفقًا لصورة شاشة نشرها المهندس أليساندرو بالوتزي ، الذي غالبًا ما يكتشف ميزات غير مُعلنة أثناء تطويرها.

وتخطط ميتا لاختبار الاشتراكات لميزات الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة إنشاء فيديوهات Vibes

وتعد Vibes هي تجربة فيديوهات قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا، مدمجة في تطبيق Meta AI، تتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وإعادة مزجها.

خدمة مجانية

ورغم أن خدمة Vibes تعد مجانية منذ إطلاقها العام الماضي، إلا أن شركة ميتا تخطط الآن لتقديم وصول مجاني مع خيارات مدفوعة لإنشاء فيديوهات Vibes، مع إمكانية الاشتراك لفتح المزيد من فرص إنشاء الفيديوهات شهريًا.

ولا يزال من غير المعروف كيف ستبدو الميزات المدفوعة على واتساب وفيسبوك، إلا أن الاشتراك الجديد على إنستجرام سيتيح للمستخدمين إنشاء قوائم جمهور غير محدودة، والقدرة على رؤية قائمة المتابعين الذين لا يتابعونك، وخيار عرض قصة دون أن يرى الناشر أنك شاهدتها.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكات الجديدة ستكون منفصلة عن خدمة Meta Verified. وتؤكد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أنها ستستفيد مما تعلمته من Meta Verified لتطوير نموذج أعمالها في مجال الاشتراكات ليشمل المزيد من العروض التي تعتقد أنها ستنال إعجاب المستخدمين العاديين والمبدعين والشركات.

خدمة Meta Verified

في السياق نفسه تستهدف خدمة Meta Verified صناع المحتوى والشركات، إذ توفر شارة توثيق، ودعمًا مباشرًا على مدار الساعة، وحماية من انتحال الهوية، وتحسينًا لمحركات البحث، وملصقات حصرية، وغيرها. ورغم أن هذه الميزات ليست موجهة للمستخدمين العاديين أو غير صناع المحتوى، إلا أن الاشتراكات الجديدة ستُصمم لجمهور أوسع.

سيُتيح إطلاق اشتراكات إضافية لشركة ميتا تحقيق المزيد من الإيرادات؛ إلا أن العديد من المستخدمين قد يُحجمون عن الاشتراك بسبب الإرهاق الناتج عن كثرة الخدمات المدفوعة. ومع وجود هذا الكمّ الهائل من الخدمات المدفوعة التي تتنافس على الإنفاق الشهري، سيتعين على ميتا تقديم منتج جذاب لحثّ المستخدمين على الاشتراك مرة أخرى.