خدمات مجانية ودعم متكامل للسيدات.. مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة حاضر بقوة في معرض الكتاب

رنا أشرف

في إطار مشاركته الفاعلة ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حرص مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة على التواجد المباشر بين الجمهور، بهدف تعزيز وعي السيدات بالخدمات التي يقدمها المكتب وآليات التواصل معه، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس دور المجلس في حماية حقوق المرأة وتمكينها داخل المجتمع.

تعزيز وعي المرأة بحقوقها.. مكتب شكاوى القومي للمرأة يفتح قنوات التواصل مع الجمهور في معرض الكتاب

قالت مريم حسين، مسؤولة مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إن مشاركة المكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلى تعريف السيدات بالدور الحقيقي الذي يقوم به مكتب الشكاوى والخدمات التي يقدمها، مؤكدة أن نسبة كبيرة من النساء لا تمتلك معلومات كافية عن طبيعة اختصاصات المكتب أو آليات التواصل معه.

وأضافت أن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للسيدات، تشمل الدعم القانوني والدعم النفسي، إلى جانب تلقي البلاغات والاستفسارات القانونية، موضحة أن كثيرًا من السيدات يجهلن الجهات الشريكة التي يتعاون معها المكتب، وكذلك طرق تقديم الشكاوى والإجراءات القانونية المتبعة في كل حالة.

وأشارت إلى أن المكتب يوفر عدة وسائل للتواصل، من بينها الخط الساخن 15115 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بما في ذلك أيام الإجازات، بالإضافة إلى خدمة الواتساب وصفحة مكتب الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الرد على السيدات يتم من خلال مختصين ومحامين يقدمون الإرشاد القانوني اللازم وفقًا لطبيعة كل مشكلة.

أوضحت مريم حسين أن المكتب لا يقتصر دوره على تقديم المشورة القانونية فقط، بل يمتد إلى تحويل الحالات التي تحتاج دعمًا نفسيًا إلى مختصين نفسيين، كما يتم توجيه بعض الحالات إلى أطباء أو جهات متخصصة بحسب الاحتياج، لافتة إلى أن المكتب يعمل أيضًا على حل بعض النزاعات وديًا بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف باعتبارها جهة شريكة في حل المشكلات الأسرية.

وأكدت أن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتدخل في 12 ملفًا رئيسيًا، من بينها قضايا الأحوال الشخصية، العنف ضد المرأة، الجرائم العامة والجرائم الإلكترونية، الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ملف العمل، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية، وتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن لكل ملف جهة شريكة يتم التنسيق معها مثل النيابة العامة ووزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية.

وشددت على أن جميع الخدمات التي يقدمها المكتب تُقدم بالمجان، حيث يتم الاستعانة بمحامين متطوعين يتولون القضايا من خلال خطابات رسمية صادرة من مكتب الشكاوى، موضحة أن هؤلاء المحامين يحصلون على مقابل رمزي من المجلس ولا يتحمل أي أعباء مالية على السيدة مقدمة الشكوى.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المكتب يتلقى شكاوى بشكل يومي خلال فترة المعرض، سواء من السيدات أو الرجال، موضحة أن الرجال يمكنهم أيضًا الحصول على المشورة القانونية، في إطار حرص المجلس على نشر الوعي القانوني وتقديم الدعم المجتمعي اللازم للجميع.

مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب بدورته ال 57

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

