أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب

شهد جناح الهيئة العامة للكتاب إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث توافد الزوار بأعداد كبيرة دفعتهم للوقوف في طوابير طويلة من أجل الشراء، في مشهد عكس حالة من الحراك الثقافي اللافت داخل أروقة المعرض.

وجاء هذا الزحام الكثيف مدفوعًا بتنوع كبير في عناوين الكتب المعروضة، إلى جانب الأسعار المخفضة التي بدأت من جنيه واحد فقط، ما جعل الجناح وجهة رئيسية للباحثين عن المعرفة بأسعار في متناول الجميع.

مسئول تنظيم الهيئة العامة للكتاب : إقبال جماهيري كثيف على جناح الهيئة بسبب تنوع الكتب والعروض المخفضة



قال مروان مدحت، منظم بالهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لصدى البلد إن الهيئة تقدم مجموعة مميزة من العروض المخفضة للزوار، من بينها “شنط الأطفال”، والتي تضم نحو 20 كتابًا بسعر 100 جنيه فقط، في إطار دعم القراءة وتشجيع الأطفال على الاطلاع والمعرفة.

وأوضح مدحت أن هناك أيضًا شنطًا مخصصة لأعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث تشمل ما بين 8 إلى 10 كتب، وأحيانًا تصل إلى 12 كتابًا، بسعر موحد يبلغ 100 جنيه، بهدف إتاحة أعمال كبار الكتاب لجمهور القراء بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الزائر غير ملزم بشراء الشنط فقط، إذ يمكنه اختيار الكتاب الذي يرغب فيه بشكل منفرد، ويتم احتساب السعر وفقًا للسعر المحدد من دار النشر، لافتًا إلى أن أغلى كتاب داخل الجناح لا يتجاوز سعره 60 أو 70 جنيهًا.

وأضاف منظم الهيئة العامة للكتاب أن الأسعار تبدأ من جنيه واحد فقط، مؤكدًا عدم وجود أي إجبار على الشراء بنظام محدد، وحرية الاختيار متاحة أمام الجمهور دون قيود.

واختتم مروان مدحت تصريحاته بالتأكيد على أن المعروضات تتميز بالتنوع، ولا تقتصر على أعمال نجيب محفوظ فقط، بل تشمل كتبًا في مجالات متعددة، مثل القانون، وكتب الأطفال، والروايات، وموضوعات ثقافية متنوعة، بما يلبي اهتمامات جميع الزوار.

