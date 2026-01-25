قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب

إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
رنا أشرف

شهد جناح الهيئة العامة للكتاب إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث توافد الزوار بأعداد كبيرة دفعتهم للوقوف في طوابير طويلة من أجل الشراء، في مشهد عكس حالة من الحراك الثقافي اللافت داخل أروقة المعرض. 

وجاء هذا الزحام الكثيف مدفوعًا بتنوع كبير في عناوين الكتب المعروضة، إلى جانب الأسعار المخفضة التي بدأت من جنيه واحد فقط، ما جعل الجناح وجهة رئيسية للباحثين عن المعرفة بأسعار في متناول الجميع.

مسئول تنظيم الهيئة العامة للكتاب : إقبال جماهيري كثيف على جناح الهيئة بسبب تنوع الكتب والعروض المخفضة
 

قال مروان مدحت، منظم بالهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لصدى البلد إن الهيئة تقدم مجموعة مميزة من العروض المخفضة للزوار، من بينها “شنط الأطفال”، والتي تضم نحو 20 كتابًا بسعر 100 جنيه فقط، في إطار دعم القراءة وتشجيع الأطفال على الاطلاع والمعرفة.

وأوضح مدحت أن هناك أيضًا شنطًا مخصصة لأعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث تشمل ما بين 8 إلى 10 كتب، وأحيانًا تصل إلى 12 كتابًا، بسعر موحد يبلغ 100 جنيه، بهدف إتاحة أعمال كبار الكتاب لجمهور القراء بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الزائر غير ملزم بشراء الشنط فقط، إذ يمكنه اختيار الكتاب الذي يرغب فيه بشكل منفرد، ويتم احتساب السعر وفقًا للسعر المحدد من دار النشر، لافتًا إلى أن أغلى كتاب داخل الجناح لا يتجاوز سعره 60 أو 70 جنيهًا.

وأضاف منظم الهيئة العامة للكتاب أن الأسعار تبدأ من جنيه واحد فقط، مؤكدًا عدم وجود أي إجبار على الشراء بنظام محدد، وحرية الاختيار متاحة أمام الجمهور دون قيود.

واختتم مروان مدحت تصريحاته بالتأكيد على أن المعروضات تتميز بالتنوع، ولا تقتصر على أعمال نجيب محفوظ فقط، بل تشمل كتبًا في مجالات متعددة، مثل القانون، وكتب الأطفال، والروايات، وموضوعات ثقافية متنوعة، بما يلبي اهتمامات جميع الزوار.

الهيئة العامة للكتاب معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 57

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

الكونفدالية الإفريقية

فوز أولمبيك آسفي المغربي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني بالكونفدالية الإفريقية

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي اللاعب لؤي رجب

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد