مجدي عبد الغني: إبراهيم حسن "ودني" وبيتهموني إني مش بساند منتخب مصر

كشف مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق كواليس حديثه مع إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر .

وقال مجدى عبد الغنى الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان": "إبراهيم حسن وحسام حسن "ودنى".. انا اكتر واحد مساند ليهم مع منتخب مصر لانهم زمايلى ولعبوا معايا وكنت كابتن عليهم".

ويضيف: "للأسف قابلت إبراهيم حسن في إفطار زد لقيته بيقولى كلام غريب قالى انا كنت بهاجمه وحد لعب ليه في ودانه وجاي يعاتبنى عشان بستضيف أسامة حسن ، قولتله ازاي يابنى انا اكتر واحد بساندكم وعارف ان والدتكم دعيالكم من زمان ".

وتابع :" لما كان حسام وإبراهيم ليهم مستحقات عند المصري طلبوا منى التدخل وفعلا وقفت معاهم وقلت من حقهم ياخدوا مستحقاتهم وشرطهم الجزائي".

وأكمل :" محمد مراد منسق منتخب مصر قالهم كابتن مجدى عبد الغنى اكتر واحد مساند المنتخب".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.