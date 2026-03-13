مسئول سابق بالخارجية الأمريكية: أهداف ترامب من الحرب لم تتحقق

قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس واريك إن الحرب الدائرة لم تنتهِ بعد بالنسبة للطرفين، موضحًا أن كلاً من الولايات المتحدة وإيران يسعى إلى تحقيق أهدافه من هذا الصراع.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع قناة القاهرة الإخبارية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان يرغب في التعامل مع حكومة إيرانية عازمة على العمل مع واشنطن لإنهاء البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية متوسطة وطويلة المدى، إلى جانب وقف دعم طهران للوكلاء التابعين لها في المنطقة، وكذلك التوقف عن قمع الشعب الإيراني.

وأضاف توماس واريك أن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق حتى الآن، لذلك لا يمكن القول إن هذه العملية كانت ناجحة حتى اللحظة.

أوضح أن إيران لا تزال تحاول استكمال هذه القدرات، مشيرًا إلى أن المرشد الأعلى الإيراني يبدو أنه لن يوافق على مطالب الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن، وهو ما يرجح استمرار الحرب لعدة أيام أخرى على الأقل.

وأكد المسؤول السابق بالخارجية الأميركية أن التصريحات الحادة التي صدرت عن المسؤولين الأميركيين، سواء من وزير الحرب الأميركي أو من الرئيس دونالد ترمب نفسه، تعكس حالة من التصعيد السياسي والإعلامي بين الجانبين.

وأضاف أن هذه التصريحات جاءت في سياق الرد على خطاب المرشد الإيراني الذي لم يُنظر إليه في واشنطن باعتباره محاولة للتهدئة، بل اعتُبر تصعيدًا في الموقف.

وأشار توماس واريك إلى أن هناك تحركات دبلوماسية تُجرى خلف الكواليس، موضحًا أن الحكومة العُمانية وعددًا من الحكومات الأخرى حاولت لعب دور الوساطة بين الطرفين.

وأكد أن النقاشات الدبلوماسية تتناول إمكانية طرح أفكار لتسوية محتملة، إلا أن الطرفين يواصلان خوض هذه الحرب أيضًا من أجل التأثير في الرأي العام، وليس فقط لتحقيق مكاسب مباشرة على أرض المعركة.