اركب ألفا روميو ميتو بـ 550 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ألفا روميو ميتو موديل 2015

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ألفا روميو ميتو موديل 2015، وتنتمي ميتو لفئة السيارات الكوبية .

مواصفات ألفا روميو ميتو موديل 2015 الخارجية

ألفا روميو ميتو موديل 2015

تمتلك سيارة ألفا روميو ميتو موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ألفا روميو، وتم تثبيت شعار شركة ألفا روميو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ألفا روميو ميتو موديل 2015

ألفا روميو ميتو موديل 2015

تستمد سيارة ألفا روميو ميتو موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ألفا روميو ميتو موديل 2015 الداخلية

ألفا روميو ميتو موديل 2015

زودت مقصورة سيارة ألفا روميو ميتو موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر ألفا روميو ميتو موديل 2015

تباع سيارة ألفا روميو ميتو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ألفا روميو ميتو موديل 2015

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .