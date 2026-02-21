قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا إستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن قوات العدو اقتحمت منذ قليل بلدة ميثلون جنوب جنين حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت داخل البلدة.

فيما إقتحمت قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

ولبنانيا ؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، إستشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في منطقة البقاع أدت إلى مقتل.

وأشار البيان الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة إلى أن من بين الجرحى ثلاثة أطفال.

وشدد البيان على استمرار متابعة الأوضاع وتقديم الإسعافات للمصابين.