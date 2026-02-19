قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم قرية صيدا الجولان جنوب غربي سوريا

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال إقتحمت منذ قليل قرية صيدا الجولان جنوب غربي البلاد.

وذكرت مصادر أهلية في السويداء أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ، معربين عن تخوفهم  من قيامها بعمليات اعتقال كما يجري في العادة.

وفي سياق أخر ، أعلنت الولايات المتحدة سحب نحو ألف جندي من قواتها المتمركزة في أنحاء سوريا، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن ثلاثة مصادر أمريكية.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وأن الجنود المتبقين سيغادرون البلاد خلال الشهرين المقبلين.

وفي سياق آخر، أفادت الرئاسة السورية مساء الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.

وبحسب الرئاسة، يقضي القانون رقم (39) للعام 2026 بمنح عفو عام عن الجـرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.


و من جهة أخرى، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن المؤسسات التابعة لهم ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال مرحلة الدمج، مؤكدا التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج قواتهم ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية.

سوريا قوات الاحتلال قرية صيدا الجولان الولايات المتحدة الرئيس أحمد الشرع

