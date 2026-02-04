سانا: توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي من 10 آليات بريف القنيطرة

توغلت قوة إسرائيلية، وفق ما أفادت به وكالة سانا السورية، بقرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي.

يعد ذلك استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية بحق السيادة السورية واستمرار لمخالفة القانون الدولي.

وأفادت سانا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

ولاتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الاسرائيلي بتوغلاته في سوريا، حيث يقوم الاحتلال بتوغلات مستمرة عبر مركباته العسكرية بشكل متواصل.

وبعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد قام طيران الاحتلال الإسرائيلي بضرب بنى تحتية عسكرية سورية لتجريد سوريا من أي قوة عسكرية متطورة في مواجهته.