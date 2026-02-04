وزير دفاع الاحتلال :سنفكك حماس حال لم تتجرد من سلاحها وفقا للاتفاق



أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على إلتزام الاحتلال بتجريد حركة المقاومة الفلسطينية حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة.

وقال كاتس في تصريحات له : إذا لم تجرد حماس من سلاحها وفقا للاتفاق فسوف نفككها هي وكل قدراتها.

وفي سياق أخر ؛ ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "إسرائيل" تحتجز جثامين 766 فلسطينيًا بينهم 10 فتيات بالإضافة لـ10 جثامين من جنسيات أخرى.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها ، أن إسرائيل احتجزت 373 جثمانًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إحتجاز 88 جثمان أسير بعد وفاتهم داخل السجون بسبب التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعيشة بينهم 53 من غزة و32 من الضفة و3 من الداخل.

كما أوضح التقرير أن 520 جثمانًا احتجزهم الجيش في برّادات ضخمة بمواقع عسكرية.