كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان يبحثان استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تهديد إقليمي

فرناس حفظي

يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حاليا اجتماع عمل مع رئيس الأركان إيال زامير، وقد أفاد مكتب الوزير كاتس بذلك، مشيرا إلى أنه "في أعقاب سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس الأركان مؤخرا في الولايات المتحدة، يناقش الطرفان، من بين أمور أخرى، تقييم الوضع الإقليمي وجاهزية الجيش الإسرائيلي العملياتية لأي سيناريو".

احتمال شن هجوم أمريكي على إيران

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، محادثات مع مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى في الأيام الأخيرة، على خلفية احتمال شن هجوم أمريكي على إيران.

وفي وقت سابق، قال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن أي ضربة أمريكية محتملة ضد إيران ستواجه برد مباشر يستهدف "عمق إسرائيل".

وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية تفيد بإبلاغ واشنطن حلفاءها في الشرق الأوسط باحتمال شن هجوم عسكري على إيران خلال أيام، وسط تحذيرات من تصعيد إقليمي واسع.

تلوح طهران برد غير مسبوق قد يشمل القواعد الأمريكية وإسرائيل، بينما تبذل أطراف إقليمية جهود وساطة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، في ظل مواقف حذرة من دول خليجية ترفض استخدام أجوائها أو مياهها لأي عمل عسكري ضد إيران.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة سلسلة الاجتماعات رئيس الأركان إيال زامير

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

المجمع الطبي

رئيس الرعاية الصحية: المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط مهما بلغت تكلفة العملية

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

صورة ارشيفية

الأعلى للإعلام: إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية ومنع ظهوره إعلاميًا

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

