الإشراف العام
رئيس التحرير
الإشراف العام
رئيس التحرير
أخبار العالم

حماس تطالب بمظاهرات ضد الاحتلال وممارساته ضد الشعب الفلسطيني

حماس
حماس
محمود نوفل

قالت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس أن  حكومة الاحتلال الفاشية مستمرة في عدوانها الغاشم ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، عبر تصعيد الغارات والقصف الهمجي المتواصل، وممارسة أبشع جرائم القتل الممنهج، من خلال نسف وتدمير خيام ومنازل المدنيين الأبرياء العزّل، والإمعان في تعميق معاناتهم الإنسانية المتفاقمة.

وأضافت حماس في بيان لها :   حكومة مجرم الحرب "نتنياهو" تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمرّ ومتعمد يومياً، تهرباً من التزاماتها أمام الوسطاء، واستهتاراً بالقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً صارخاً لكلّ القيم والمبادئ الإنسانية.

كما وجّهت حركة حماس  نداءا إلى كلّ أصحاب الضمائر الحيّة والأحرار في الأمة العربية والإسلامية والعالم، من أجل التحرّك العاجل بكلّ أشكال المسيرات التضامنية مع شعب فلسطين وقضيته العادلة، والمسيرات الغاضبة في المدن والعواصم والساحات حول العالم، ضدّ استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في عدوانها الظالم بحقّ أبناء فلسطين في قطاع غزَّة.

وختمت حماس بيانها : لتكن الأيام القادمة، وخصوصاً  أيام الجمعة والسبت والأحد من كلّ أسبوع، حراكاً عالمياً مستمراً ومتصاعداً؛ يُعبّر عن صوت الضمير العالمي وصرخته الحرّة ضدّ الاحتلال والعدوان والإبادة بحقّ أهلنا في قطاع غزَّة، وتُمارَس فيه كلّ أشكال الضغط الجماهيري على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الغاشم، والالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء الفوري بفتح المعابر، والإغاثة، وإعادة الإعمار.

