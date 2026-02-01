حسن عصفور: إسرائيل صنعت حماس وتعمل اليوم على تصفيتها.. وغزة تُترك للخراب

أكد حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن إسرائيل اغتالت 31 فلسطينياً قبل فتح معبر رفح للقادمين والمغادرين، في رسالة واضحة تؤكد سعيها لفرض هيمنتها الكاملة على قطاع غزة وإظهار أنها صاحبة القرار الأول والأخير.

المشروع الوطني الفلسطيني

وشدد عصفور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد على أن إسرائيل دمرت المشروع الوطني الفلسطيني بشكل ممنهج، مستخدمة أدوات متعددة لإضعافه وتقويض أسسه.

وأوضح أن نزع سلاح حركة حماس يمثل بداية إنهاء الحركة، ويفتح الباب أمام مزيد من التوسع الاستيطاني والسيطرة الإسرائيلية، في وقت يعيش فيه سكان غزة وسط دمار شامل وواقع إنساني بالغ القسوة.

التحركات الإسرائيلية

وأضاف أن التحركات الإسرائيلية لا تقتصر على فلسطين فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى، مشيراً إلى توسعها في القرن الإفريقي، وأن التواجد في أرض الصومال يأتي في إطار السعي للسيطرة على باب المندب وتعزيز النفوذ الإقليمي.

خطة إعادة إعمار غزة

واختتم عصفور تصريحاته بالتأكيد على أن خطة إعادة إعمار غزة تم إعدادها في فبراير 2024، بعد شهرين فقط من اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل هي من ساهمت في تدشين حركة حماس في السابق، وهي اليوم من تعمل على تدميرها بالكامل.