معبر رفح يعود للعمل بعد تجديده.. الجيش الإسرائيلي يكتفي بالمراقبة عن بُعد

بعد نحو عام ونصف من تدميره خلال سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر بين قطاع غزة ومصر، أعيد افتتاح معبر رفح جزئيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، ووفق ما ذكره مراسل "سكاي نيوز عربية" يواف زيتون، تم افتتاح غرف تفتيش جوازات السفر على الجانب الفلسطيني، بينما يقتصر دور الجيش الإسرائيلي على المراقبة عن بُعد دون وجود جنود، مع إدارة المعبر من قبل موظفين فلسطينيين وتحت إشراف الاتحاد الأوروبي.



دخل ممثلون عن الاتحاد الأوروبي المعبر من الجانب المصري لأول مرة اليوم لمتابعة سير العمليات، في حين بدأ العمال الفلسطينيون التابعون للسلطة الفلسطينية العمل بالمجمع، ومن المتوقع أن يبدأ العبور الفعلي غدا، مع مرور نحو 150 شخصا يوميا من غزة إلى مصر، وعودة حوالي 50 شخصا يوميا، على أن يقتصر العبور على الفلسطينيين الذين غادروا القطاع أثناء الحرب.



وتأتي إعادة افتتاح المعبر بعد ضغوط أمريكية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب، بعد الإفراج عن آخر رهائن الحرب.

وتشمل عمليات التفتيش فحص الهوية أوليا بواسطة وفد الاتحاد الأوروبي، وفحصا إضافيا عند نقاط تديرها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.



وبحسب وزارة الصحة في غزة، ينتظر نحو 20 ألف مريض الحصول على موافقة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، من بينهم 440 حالة حرجة، بينما توفي منذ إغلاق المعبر في مايو 2024 نحو 1268 مريضا قبل تمكنهم من السفر.



وفي سياق متصل، أصدر ثمانية وزراء خارجية عرب ومسلمين إدانة لإسرائيل بسبب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد العملية السياسية وتعرقل جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع.