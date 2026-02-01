استنفار إنساني على معبر رفح.. استعدادات لاستقبال ودعم المصابين من غزة

أكد كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، بدء التشغيل التجريبي للمعبر من الجانب الفلسطيني، وسط حالة استنفار كامل من مختلف الجهات التنفيذية، لتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين فور وصولهم.

فرق الطب الوقائي

وأوضح خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن فرق هيئة الإسعاف المصرية تتولى استقبال الحالات المصابة فور عبورها، حيث تُجرى لها الفحوصات الطبية الأولية والكشف من قِبل فرق الطب الوقائي والحجر الصحي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ونقل المصابين إلى المستشفيات المخصصة لتلقي العلاج.

تسهيلات لكبار السن

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري تقدم دعمًا نفسيًا للمصابين ومرافقيهم، إلى جانب توزيع وجبات جاهزة ومساعدات إنسانية، مع تجهيز مناطق خاصة للأطفال وذويهم فور دخولهم الجانب المصري من المعبر.

مصاعد متحركة ومناطق انتظار

كما تم توفير تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، تشمل مصاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

الإغلاق الكامل لمعبر رفح

وأضاف أن هناك تنسيقًا وتكاملًا كاملين بين جميع الأجهزة التنفيذية لإخراج هذا المشهد بما يعكس الدور الإنساني المصري، خاصة بعد نحو عام ونصف من الإغلاق الكامل لمعبر رفح أمام دخول الحالات الإنسانية والمساعدات.