تصعيد جوي وأمني.. الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق بيروت والجنوب اللبناني

حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت والجنوب اللبناني، حيث سجل مشهد نادر لم يحدث منذ فترة طويلة.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هذا التحليق الكثيف ترافق مع تنفيذ غارة بطائرة مسيّرة استهدفت بلدة في قضاء صيدا، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

اعتداءات إسرائيلية

وأوضح سنجاب في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي أن البلدة المستهدفة كانت قد تعرضت في وقت سابق لاعتداءات إسرائيلية استهدفت معدات هندسية.

انتشار مكثف للطائرات المسيّرة

كما أشار إلى استمرار الطيران الحربي الإسرائيلي في التحليق فوق مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، بالتزامن مع انتشار مكثف للطائرات المسيّرة في قضاء النبطية الذي شهد أيضًا سلسلة من الاعتداءات.

الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة

وأضاف أن هذه الهجمات تتزامن مع الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل الطائرات الحربية قصف المناطق الحدودية، مما أدى إلى تدمير المنازل وتضرر مناطق واسعة على طول الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة.

خلق حالة من التوتر

تستمر هذه التصعيدات في خلق حالة من التوتر والقلق، حيث تواصل إسرائيل انتهاك الهدنة في الجنوب اللبناني وسط دعوات للتهدئة من المجتمع الدولي.