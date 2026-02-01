الأونروا: مقتـ ل أكثر من ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن مواصلة إسرائيل أعمال العنف في غزة، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في غزة من بينهم أكثر من 100 طفل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. قال لازاريني - في منشور على منصة إكس: "إن وقف إطلاق النار يعني أن تصمت البنادق، وأن يفسح المجال أمام الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب ، فالناس في غزة يستحقون وقفا حقيقيا لإطلاق النار طال انتظاره".

وأشار المفوض العام إلى أنه رغم المعوقات المستمرة، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تكثيف الجهود لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات في قطاع غزة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الشركاء في مجال المساعدات النقدية يواصلون توسيع نطاق المساعدة لدعم الأسر على تحسين استهلاك الغذاء وتنويع نظامها الغذائي.