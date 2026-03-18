البترول: بتروجت تدخل مجال المشروعات النووية بالمشاركة في "الضبعة"

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة «بتروجت» الذراع التنفيذية والتصنيعية لقطاع البترول المصري أن الشركة تمثل داعم رئيسي لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية ومشروعات البنية التحتية، كما أصبحت علامة ذات قيمة تنافسية كبيرة خارج مصر، مستندة إلى ما تمتلكه من خبرات متراكمة وسجل نجاحات متميز.

وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي قامت به بتروجت بكفاءة عالية في إدارة وتنفيذ مشروع ربط وتشغيل سفن التغييز، بما أسهم في تأمين إمدادات الغاز لكافة قطاعات الدولة.

وأشاد بالاهتمام بمعايير السلامة في المشروعات والأعمال المنفذة، مؤكدًا أنها مسئولية أساسية وأخلاقية لحماية الأرواح والعنصر البشري، إلى جانب كونها عاملًا مؤثرًا في سمعة الشركات وفرص نموها وحجم الأعمال الجديدة التي يمكن أن تجتذبها.

ومن جانبه، استعرض المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، أبرز نتائج أعمال الشركة خلال عام 2025، مؤكدًا نجاحها في تعزيز مكانتها كمقاول عالمي لتنفيذ المشروعات، حيث سجلت حجم أعمال وتعاقدات جديدة داخل مصر وخارجها بقيمة 121 مليار جنيه، مقابل 112 مليار جنيه في عام 2024، بما يعكس استمرار الأداء القوي للشركة رغم التحديات العالمية والإقليمية والتقلبات الجيوسياسية والظروف الاستثنائية التي تؤثر على صناعة المقاولات.

وأوضح أن الشركة نجحت كذلك في تأمين حجم أعمال وتعاقدات مستقبلية بقيمة 246 مليار جنيه حتى عام 2029.

وأشار إلى أن بتروجت واصلت اقتحام مجالات عمل جديدة خلال عام 2025، من بينها مشروعات الطاقة النووية، لتصبح أول شركة مصرية تشارك في مشروع الضبعة النووي، مستعرضًا ما تم تنفيذه من مشروعات متنوعة داخل مصر وخارجها في مجالات البترول والغاز والبنية التحتية، ومشاركتها في تنفيذ مشروع "نيوم" العملاق بالمملكة العربية السعودية، مع التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال عقد شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات، ورفع عدد الأسواق الفعلية والمستهدفة إلى 28 دولة، بما يدعم تنافسية الشركة ويعزز فرص نموها.

وأضاف رئيس بتروجت أن الشركة حصلت على شهادة SCC في السلامة، بما يؤهلها للعمل كمقاول في دول أوروبا، كما نفذت حزمة من المبادرات لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل، ولفت إلى انتهاء الشركة من إنشاء وتجهيز مدرسة السلامة وإدارة المخاطر بالعين السخنة، التابعة لقطاع البترول، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بكتل وبي بي ، لتدريب الكوادر في مجال السلامة.

كما أشار إلى دعم مراكز التصنيع المحلي للمعدات ومكونات المشروعات التابعة للشركة في مصر وخارجها، حيث تعمل على إنشاء مركزين جديدين للتصنيع في العلمين والتبين، فيما تمتلك مراكز خارج مصر في العراق والإمارات، فضلًا عن مركز جديد جارٍ إنشاؤه في المملكة العربية السعودية، والتي حظيت باعتماد كبرى شركات الطاقة مثل أرامكو و أدنوك و سوناطراك.

وأكد أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لبناء القدرات البشرية، حيث أطلقت برنامجًا متكاملًا لتطوير القيادات التنفيذية، بالتركيز على مديري المشروعات.

وأشار إلى إعداد الخطة الخمسية الاستراتيجية الجديدة للشركة للفترة 2027–2031، بهدف استكمال مسيرة النمو وتعزيز قدرة بتروجت على المنافسة إقليميًا ودوليًا.