معبر رفح: بدء التشغيل التجريبي للجانب الفلسطيني

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، إن التشغل التجريبي بدأ في المعبر من كلا الاتجاهين، ومنذ الساعات الأولى ومنفذ رفح البري من الجانب المصري في حالة استنفار كامل لهذا الفتح التجربي الذي بدأ في استقبال الموظفين الذين سيعملون بالمنفذ من الجانب الفلسطيني.

تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه جرى رصد تمركزات لعربات الإسعاف وتجهيزاتها الطبية حيث أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ولم تتوقف ولم تكل مصر من تقديم هذه الخدمات باستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى والجرحى الذين ما زال عدد كبير منهم يخضع لهذا العلاج في المستشفيات المصرية.

وتابع أن وزارة الصحة المصرية دفعت بأطقمها ويتمركزون بالقرب من بوابة المعبر ومن المتوقع أن يتم استقبال الجرحى والمصابين يوم غد.