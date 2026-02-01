حماة الوطن: التشغيل التجريبي لمعبر رفح تكليل للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أن بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق، يأتي تكليلا للجهود المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأشارالحزب، إلى أن تشغيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نجحت فيه القيادة السياسية المصرية، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

وشدد حماة الوطن، على استمرار الجهود المصرية في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وفي نفس الوقت استقبال العديد من الحالات، وعودة أهالي القطاع إلى وطنهم.

ودعا الحزب، إلى ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى الوقف الشامل لإطلاق النار، والإسراع في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.