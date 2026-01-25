نادر نسيم: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة أكدت أن حماية الوطن أولوية قصوى

قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة حمل رسائل وطنية قوية حول الأمن والاستقرار الوطني، وتقديرًا للتضحيات العظيمة التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن ومؤسساته.

وأضاف نادر نسيم، في بيان صحفي له اليوم. أن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد احتفاء بالتضحيات، بل جسدت رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي وتعزيز الدور المجتمعي للشرطة، وحماية الشباب من الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستظل صامدة أمام التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الرئيس السيسي جدد الوفاء لشهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بدعم أسرهم وذويهم من خلال برامج متكاملة وصندوق خاص بأبناء الشهداء والمصابين.

وأشار النائب، إلى أن الكلمة أكدت أن التضحيات المتواصلة لرجال الشرطة تمثل رمزًا للوطنية والوفاء، وأن دماء الشهداء ستكون دائمًا نبراسًا للأجيال القادمة.

ولفت نادر نسيم، إلى أن الرئيس السيسي أشار في كلمته إلى التحديات العالمية الراهنة، من صراعات على الموارد والنفوذ، إلى الأزمات الاقتصادية والأيديولوجية، مؤكداً أن مصر ستظل حصناً منيعاً للأمن والاستقرار، وملاذًا آمنًا لملايين من أبناء الدول الأخرى دون استغلال قضايا الإنسانية للمساومة أو المصلحة الضيقة.

وأكد نائب بني سويف أن، كلمة الرئيس شددت على أهمية الوسطية الدينية والقيم الأخلاقية كأساس للتقدم الوطني، مشيرًا إلى أن التفوق الحقيقي للمواطنين يقاس بالأخلاق والسلوك، وليس بالمكانة أو الدين، مؤكدًا ضرورة حماية الشباب من الانحراف الفكري والتطرف، وضمان وعي وطني متين.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بيانه أن، خطاب الرئيس ركّز على تطوير مؤسسات الدولة وأجهزة الشرطة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويضمن استمرار عمل المؤسسات بكفاءة، ويُرسخ قوة الدولة واستمراريتها، مؤكدًا أن الشرطة هي درع الوطن وركيزة أساسية للأمن المجتمعي.