برلماني: ندعم اجتماع وزير السياحة بشركة طيران دولية لجذب رحلات من أوروبا

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.

وأشار إبراهيم عبد النظير في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماع وزير السياحة والآثار مع شركة طيران دولية لجذب رحلات من أوروبا ، اتجاه جيد وندعمه بشدة.

وعقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع مسئولي شركة Edelweiss Airlines؛ استكمالاً للقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق الأوروبية التي تعمل بها الشركة.

حجوزات سياحية إلى مصر

استعرض مسئولي الشركة حجم أعمالهم بالمقصد المصري وما حققوه من حجوزات سياحية إلى مصر، وخططهم التشغيلية الحالية والمستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وأعرب مسئولو الشركة عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة بما يساهم في زيادة عدد رحلات الطيران من الأسواق الأوروبية التي تعمل بها الشركة إلى الوجهات السياحية المصرية، والتوسع في الطيران الداخلي للربط بين الوجهات السياحية المتنوعة لاسيما منتجي السياحة الثقافية والشاطئية في مصر مثل الأقصر- شرم الشيخ، والإسكندرية- سيوة بما يساهم في إثراء التجربة السياحية واستمتاع السائح بأكثر من منتج سياحي وزيارة أماكن مختلفة خلال زيارته للمقصد المصري.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد محسن مسئول وحدة أيبيريا والأمريكتين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الجدير بالذكر أن زيارة شريف فتحي للعاصمة الإسبانية مدريد جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع شركاء المهنة بالسوق الإسباني من منظمي الرحلات وشركاء الطيران، إلى جانب عقد لقاءات إعلامية مع ممثلى وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.