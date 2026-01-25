قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ندعم اجتماع وزير السياحة بشركة طيران دولية لجذب رحلات من أوروبا

النائب إبراهيم عبد النظير
النائب إبراهيم عبد النظير
معتز الخصوصي

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.

وأشار إبراهيم عبد النظير في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماع وزير السياحة والآثار مع شركة طيران دولية لجذب رحلات من أوروبا ، اتجاه جيد وندعمه بشدة.

وعقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع مسئولي شركة Edelweiss Airlines؛ استكمالاً للقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق الأوروبية التي تعمل بها الشركة.

حجوزات سياحية إلى مصر

استعرض مسئولي الشركة حجم أعمالهم بالمقصد المصري وما حققوه من حجوزات سياحية إلى مصر، وخططهم التشغيلية الحالية والمستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وأعرب مسئولو الشركة عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة بما يساهم في زيادة عدد رحلات الطيران من الأسواق الأوروبية التي تعمل بها الشركة إلى الوجهات السياحية المصرية، والتوسع في الطيران الداخلي للربط بين الوجهات السياحية المتنوعة لاسيما منتجي السياحة الثقافية والشاطئية في مصر مثل الأقصر- شرم الشيخ، والإسكندرية- سيوة بما يساهم في إثراء التجربة السياحية واستمتاع السائح بأكثر من منتج سياحي وزيارة أماكن مختلفة خلال زيارته للمقصد المصري.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد محسن مسئول وحدة أيبيريا والأمريكتين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الجدير بالذكر أن زيارة شريف فتحي للعاصمة الإسبانية مدريد جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي  FITUR 2026، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع شركاء المهنة بالسوق الإسباني من منظمي الرحلات وشركاء الطيران، إلى جانب عقد لقاءات إعلامية مع ممثلى وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.

السياحة وزير السياحة المقصد السياحي الأول الدخل القومي قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

كيف تعلَّم سيدنا موسى التواضع؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

الدكتور عباس شومان

خلال تفقده جناح الأزهر.. عباس شومان: الفتوى مسئولية وبناء الوعي أولوية

ماذا نقرأ بعد العصر

ماذا نقرأ بعد العصر في شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح أفضل 6 سور

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد