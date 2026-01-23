بورسعيد قبلة سياحة اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع | صور

شهدت مدينتى بورفؤاد وبورسعيد اليوم الجمعة، توافد آلاف الزائرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، وسط إقبال متزايد على المعالم السياحية والتجارية والتراثية بالمحافظة

وفي مدينة بورفؤاد، توافد الزوار على زيارة فيلات هيئة قناة السويس بالمدينة التي تُعد من أبرز المناطق ذات الطابع الخاص، والتي أصبحت مقصدًا سياحيًا مهمًا، نظرًا لما تتميز به من طراز معماري فرنسي فريد، و استهل الزائرون جولتهم بركوب المعديات بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، ثم زيارة عدد من المعالم البارزة، من بينها المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، إلى جانب التجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

فيما شهدت جبال الملح إقبالا متزايدا والتي اعتبرها الزوار تحاكي جبال الثلج، فضلًا عن ممارسة بعض الشباب لرياضة التزلج على هذه الجبال، في مشهد أصبح لافتًا ومميزًا للمدينة.

جبال الملح وأسواق " الأسماك والأوتليت" يتصدرون خريطة الجذب السياحي

وعلى جانب آخر، شهدت محافظة بورسعيد إقبالًا كبيرًا على سوق الأسماك الحضاري، حيث توافد آلاف الزائرين للاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة التي تشتهر بها المدينة الساحلية، إلى جانب الإقبال الكثيف على مول وسوق الأوتليت، الذي يُعد من أبرز المقاصد التجارية بالمحافظة، ويضم العديد من الماركات العالمية بأسعار تنافسية.

كما توافدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أتوبيسات الرحلات الجماعية القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، وحرص الزائرون على القيام بجولات سياحية متكاملة جمعت بين التنزه بشوارع بورسعيد التراثية، والتسوق من الأسواق المتنوعة، وتناول الوجبات البحرية، والتقاط الصور التذكارية.

وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، جهودها لتوفير كافة الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين، وضمان السيولة المرورية، وتسهيل حركة الأتوبيسات ومركبات الرحلات، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد كوجهة سياحية وتجارية متميزة على خريطة مصر.