حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بورسعيد قبلة سياحة اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع | صور

محمد الغزاوى

شهدت مدينتى بورفؤاد وبورسعيد اليوم الجمعة، توافد آلاف الزائرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، وسط إقبال متزايد على المعالم السياحية والتجارية والتراثية بالمحافظة

وفي مدينة بورفؤاد، توافد الزوار على زيارة فيلات هيئة قناة السويس بالمدينة التي تُعد من أبرز المناطق ذات الطابع الخاص، والتي أصبحت مقصدًا سياحيًا مهمًا، نظرًا لما تتميز به من طراز معماري فرنسي فريد، و استهل الزائرون جولتهم بركوب المعديات بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، ثم زيارة عدد من المعالم البارزة، من بينها المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير،  إلى جانب التجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

فيما شهدت جبال الملح إقبالا متزايدا  والتي اعتبرها الزوار تحاكي جبال الثلج، فضلًا عن ممارسة بعض الشباب لرياضة التزلج على هذه الجبال، في مشهد أصبح لافتًا ومميزًا للمدينة.

جبال الملح وأسواق " الأسماك والأوتليت"  يتصدرون خريطة الجذب السياحي

وعلى جانب آخر، شهدت محافظة بورسعيد إقبالًا كبيرًا على سوق الأسماك الحضاري، حيث توافد آلاف الزائرين للاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة التي تشتهر بها المدينة الساحلية، إلى جانب الإقبال الكثيف على مول وسوق الأوتليت، الذي يُعد من أبرز المقاصد التجارية بالمحافظة، ويضم العديد من الماركات العالمية بأسعار تنافسية.

كما توافدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أتوبيسات الرحلات الجماعية القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، وحرص الزائرون على القيام بجولات سياحية متكاملة جمعت بين التنزه بشوارع بورسعيد التراثية، والتسوق من الأسواق المتنوعة، وتناول الوجبات البحرية، والتقاط الصور التذكارية.

وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، جهودها لتوفير كافة الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين، وضمان السيولة المرورية، وتسهيل حركة الأتوبيسات ومركبات الرحلات، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد كوجهة سياحية وتجارية متميزة على خريطة مصر. 

بورسعيد بورفؤاد الاوت ليت محافظة بورسعيد

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

حسن عصفور

حسن عصفور: عندما سحبت إسرائيل اعترافها بفلسطين فقدت الاتفاقات توازنها

حسن عصفور

حسن عصفور: مبدأ الاعتراف المتبادل تضمن جزءا من تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

قطاع غزة

هل مجلس السلام بغزة سيدير الضفة الغربية مستقبلا؟ تحسين الأسطل يٌجيب

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

