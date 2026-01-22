قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بورسعيد تختتم امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بدون معوقات

امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد
امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد
محمد الغزاوى

أختتمت محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بحالة استقرار داخل اللجان بمختلف الإدارات التعليمية 

و تفقد  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم
في ختام أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، ، عددا من لجان إدارة شمال التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحان مادة العلوم، والذي أدى فيه الطلاب الامتحان لمدة ساعتين، يرافقه رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

استقرار بلجان امتحان العلوم في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد

واستهل مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة انتظام اللجان بمدرسة علم الدين الثانوية بنات، حيث كان في استقباله محمد محسن رئيس اللجنة، والتي تضم 12 لجنة فرعية بإجمالي عدد 213 طالبا وطالبة من مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنين. وأكد  طاهر الغرباوي، في هذا السياق، أنه بعد التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية، لم يتم رصد أية مخالفات تُذكر، وأن العملية الامتحانية سارت في أجواء من الهدوء والانضباط التام.

و شملت الجولة لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، بحضور الأستاذة هايدي بسام رئيس اللجنة المجمعة، والتي تضم 327 طالبا وطالبة موزعين على 16 لجنة فرعية من مدارس الإسلامية الإعدادية بنات، والصفوة الخاصة، وأبو بكر الصديق الرسمية لغات.

وأوضح مدير المديرية أن امتحان مادة العلوم مر بسهولة ويسر دون أية معوقات، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى، وأن جميع اللجان التزمت بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال جولته، شدد طاهر الغرباوي على رؤساء اللجان بضرورة منع تجمعات الطلاب عقب انتهاء زمن الامتحان، حرصا على عدم حدوث أي احتكاكات، موجها طاقم العمل من المعاونين والإداريين ومسؤولي وأفراد الأمن إلى أهمية التعاون الكامل للفصل بين الطلاب وتيسير إجراءات خروجهم من اللجان في سهولة ويسر وبما يحقق الانضباط الكامل.

هذا ويتقدم مدير المديرية بخالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ولجميع القيادات والمسؤولين بالأجهزة الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء، تقديرا لجهودهم المبذولة ودعمهم المستمر، والذي أسهم في خروج امتحانات الشهادة الإعدادية إلى بر الأمان وبالشكل اللائق بمحافظة بورسعيد.

كما وجه طاهر الغرباوي الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للشؤون التنفيذية، ومديرى المراحل التعليمية وإدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير المطبعة السرية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، والموجهين المشرفين، ورؤساء اللجان، وكافة أعضاء الطواقم المعاونة والملاحظين، مثمنا ما بذلوه من جهد مخلص طوال فترة الامتحانات، ومتمنيا لجميع أبنائه الطلاب دوام النجاح والتوفيق والسداد.

