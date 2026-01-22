بورسعيد تختتم امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بدون معوقات

أختتمت محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بحالة استقرار داخل اللجان بمختلف الإدارات التعليمية

و تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم

في ختام أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، ، عددا من لجان إدارة شمال التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحان مادة العلوم، والذي أدى فيه الطلاب الامتحان لمدة ساعتين، يرافقه رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

استقرار بلجان امتحان العلوم في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد

واستهل مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة انتظام اللجان بمدرسة علم الدين الثانوية بنات، حيث كان في استقباله محمد محسن رئيس اللجنة، والتي تضم 12 لجنة فرعية بإجمالي عدد 213 طالبا وطالبة من مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنين. وأكد طاهر الغرباوي، في هذا السياق، أنه بعد التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية، لم يتم رصد أية مخالفات تُذكر، وأن العملية الامتحانية سارت في أجواء من الهدوء والانضباط التام.

و شملت الجولة لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، بحضور الأستاذة هايدي بسام رئيس اللجنة المجمعة، والتي تضم 327 طالبا وطالبة موزعين على 16 لجنة فرعية من مدارس الإسلامية الإعدادية بنات، والصفوة الخاصة، وأبو بكر الصديق الرسمية لغات.

وأوضح مدير المديرية أن امتحان مادة العلوم مر بسهولة ويسر دون أية معوقات، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى، وأن جميع اللجان التزمت بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال جولته، شدد طاهر الغرباوي على رؤساء اللجان بضرورة منع تجمعات الطلاب عقب انتهاء زمن الامتحان، حرصا على عدم حدوث أي احتكاكات، موجها طاقم العمل من المعاونين والإداريين ومسؤولي وأفراد الأمن إلى أهمية التعاون الكامل للفصل بين الطلاب وتيسير إجراءات خروجهم من اللجان في سهولة ويسر وبما يحقق الانضباط الكامل.

هذا ويتقدم مدير المديرية بخالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ولجميع القيادات والمسؤولين بالأجهزة الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء، تقديرا لجهودهم المبذولة ودعمهم المستمر، والذي أسهم في خروج امتحانات الشهادة الإعدادية إلى بر الأمان وبالشكل اللائق بمحافظة بورسعيد.

كما وجه طاهر الغرباوي الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للشؤون التنفيذية، ومديرى المراحل التعليمية وإدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير المطبعة السرية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، والموجهين المشرفين، ورؤساء اللجان، وكافة أعضاء الطواقم المعاونة والملاحظين، مثمنا ما بذلوه من جهد مخلص طوال فترة الامتحانات، ومتمنيا لجميع أبنائه الطلاب دوام النجاح والتوفيق والسداد.