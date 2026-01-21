ترأس اللواء أ. ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات أعمال المجلس ومناقشة عدة موضوعات مع الأجهزة التنفيذية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، وأحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ واللواء مصطفى عبدالفتاح مدير عام الجهاز التنفيذي وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

وناقش اللواء محب حبشي الموقف الحالي للمشروعات التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وأكد محافظ بورسعيد أن كافة القطاعات تشهد أعمال تطوير متوازية بما يضمن تحقيق نهضة شاملة بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لمواصلة دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، في إطار متابعة نسب الإنجاز بالمشروعات وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد.