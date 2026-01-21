قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو

محمد الغزاوى

طلب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد زجاجة مياه من صنبور إحدى الوحدات السكنية بمساكن سلام مصر للتحقق من شكوى المواطنين من سوء نقاوة مياه الشرب.

وطالب محافظ بورسعيد من مدير مكتبه بأن يتوجه بنفسه لملء زجاجة مياه من صنبور إحدى الوحدات السكنية بنفسه للتأكد من الشكوى.


ورفض محافظ بورسعيد بأن يحضر أحد المياه سوى مدير مكتبه شخصيًا كمصدر ثقة ولضمان الحيادية بين مسئولي جهاز المدينة والسكان.

وتبيّن لمحافظ بورسعيد عقب ملء الزجاجة نقاوة مياه الشرب وأرجع محافظ بورسعيد السبب إلى أن عدم شغل الوحدات السكنية بشكل دائم وكذا عدم الإشغال الكامل للوحدات السكنية يتسبّب فى عكارة المياه.

وقال محافظ بورسعيد: "لو ترك أحد منزله لفترة وعاد مجددًا بعد أسبوع أو أكثر وفتح صنبور المنزل لوجد المياه عكرة وهو الوضع الطبيعي".

وكان اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، قد تفقد مقر جهاز مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، حيث كان في استقباله المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز المدينة.

استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون وتذليل العقبات لتشغيل عدد من المنشآت الخدمية والإدارية الحيوية التي تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تمهيداً لنقل إدارتها وتشغيلها عبر الجهات المعنية التابعة للإدارة المحلية والوزارات الخدمية بوزارة التنمية المحلية.

تنسيق حكومي لدعم التنمية العمرانية

وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي والتشغيلي لكل المركز الطبي: لبحث آليات توفير الأطقم الطبية وتجهيزه بأحدث المعدات لخدمة قاطني المدينة الجديدة و نقطة الإطفاء ونقطة الشرطة: لضمان بسط السيطرة الأمنية وتوفير الحماية المدنية، تماشياً مع خطة الدولة في تأمين المجتمعات العمرانية الناشئة.

تصريحات المسؤولين

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته أن مدينة "سلام" تمثل مستقبل التوسع العمراني للمحافظة، مشيراً إلى أن التكامل بين محافظة بورسعيد وجهاز مدينة بورسعيد الجديدة -سلام هو الضمانة الأساسية لسرعة توطين السكان وتوفير كافة الخدمات الأساسية التي تضمن استدامة الحياة بالمدينة.

من جانبه، استعرض المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، الموقف النهائي للمباني الخدمية، مؤكداً أن الجهاز لا يألو جهداً في إنهاء كافة المرافق والمنشآت وفق أعلى معايير الجودة، مشيداً بحرص المحافظة على سرعة تفعيل هذه الخدمات لتصبح المدينة مركزاً حضارياً متكاملاً شرق القناة.
 

