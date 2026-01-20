تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم صباحا، وذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور على لجان الامتحانات داخل مدرستي القناة الإعدادية بنات وبورسعيد الثانوية بنات، للاطمئنان على انتظام اللجان وسير الامتحانات بصورة منضبطة، وتوفير المناخ الآمن والملائم لأداء الطلاب امتحاناتهم، حيث رافقه خلالها الاستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التعليم.

محافظ بورسعيد يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وخلال الجولة، تابع اللواء محب حبشي انتظام دخول وخروج الطالبات، واطمأن على توافر سبل الراحة داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لضمان انتظام العملية الامتحانية في هدوء و يسر.

وأكد محافظ بورسعيد حرصه المستمر على المتابعة المباشرة لسير الامتحانات بمختلف المدارس، والوقوف على مستوى التنظيم داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة الطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح