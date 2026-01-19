بعد استقبالها 300 رأس ماشية كمرحلة أولى.. محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية

تفقد اللواء أ ح محب حبشي ،محافظ بورسعيد، محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، عقب استقبالها عدد 300 رأس ماشية من عجول التسمين كمرحلة أولى.وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرص المحافظة على توفير اللحوم الحمراء الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة.



رافقه محافظ بورسعيد خلال الجولة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بأعلى معايير الرعاية البيطرية والتغذية السليمة، وتكثيف المتابعة والرقابة البيطرية المستمرة، لضمان سلامة وجودة اللحوم، والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة وبأسعار ملائمة للمواطنين من خلال منافذ المشروع، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

والجدير بالذكر استقبلت محطة تسمين الماشية بمحافظة بورسعيد عدد 300 رأس ماشية من عجول التسمين ذات المواصفات العالية والسلالات مرتفعة الإنتاج، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة المحافظة لتوفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المعظم ومواسم الأعياد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.