قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطفال بورسعيد المسيحيون يحتفلون بالبلابيصا"فانوس" قداس عيد الغطاس المجيد

أطفال بورسعيد المسيحيون يحتفلون بالبلابيصا"فانوس" قداس عيد الغطاس المجيد
أطفال بورسعيد المسيحيون يحتفلون بالبلابيصا"فانوس" قداس عيد الغطاس المجيد
محمد الغزاوى

يحتفل الأخوة المسيحيون بعيد الغطاس المجيد بمحافظة بورسعيد بتصميم فانوس قداس عيد الغطاس، وهو يعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد بين جميع الاعمار.

وحرص الأطفال خصيصاً على التوافد للكنيسة مساءا مع عائلاتهم يحملون فانوس قداس عيد الغطاس المضيء والذي يطلق عليه اسم " البلابيصا" ، وقد تنافس الجميع في تصميم أجمل فانوس ، ليحمل كل طفل واحدا  منهم في يده ، وذلك في أجواء من الفرح والبهجة بين الجميع منقطع النظير.

أطفال بورسعيد المسيحيون يحتفلون بالبلابيصا"فانوس" قداس عيد الغطاس المجيد

و"البلابيصا" أو فانوس قداس عيد الغطاس المجيد عباره عن  عن قشر خارجي لثمرة "البرتقال" أو "اليوسفي" بداخلها شمعة مضيئة، ومحفور على القشرة صليب مفرغ، ويبدع شباب الكنائس ببورسعيد في عمل "البلابيصا".


وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " الأطفال المسيحيين يحملون في ذلك اليوم "البلابيصا" وهى تشبه الفانوس المضيء، وهي عبارة عن عود قصب يوضع به صليب من جريد النخيل، وبكل ضلع من أضلاعه توضع شمعة كما توضع أعلى الصليب ثمرة "برتقال" أو "يوسفي"؛ أمّا نور الشموع الذي يخرج منها فيدل أنّ قلب الإنسان لا بدّ أن يشعّ خير وسلام للجميع"

وتابع القس أرميا " كلمة "البلابيصا" هيروغليفية الأصل، وتعني "الشموع" والتي هي أساس الاحتفال، مردفاً: "يضع الأقباط ببورسعيد "البلابيصا" أو اليوسفي الذي يشعّ ضوء الشموع "الفانوس" داخل منازلهم لتزيينها في عيد الغطاس، كما أنّ الأطفال يتوجّهون للكنائس ويحملون ذلك الفانوس في أيديهم كأحد مظاهر الاحتفال "

ولفت القس أرميا إلى أنّ هناك أغان متّصلة بموروث البلابيصا في عيد الغطاء وهي أغان شعبية قديمة ومنها "ليلتك يا بلابيصا ليلة هنا وزهور، وفي ليلتك يا بلابيصا حنو العصفور ؛ مشيرا ان هذه الاغاني ما زالت حتى الان يتم غنائها في القرى والصعيد احتفالا بعيد الغطاس"

بورسعيد عيد الغطاس البلابيصا الأنبا بيشوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

ترشيحاتنا

رئيس الجامعة خلال الاجتماع

رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات ويجتمع بالمديرين الجدد

ضريح الشيخ عويس

تعرف على تفاصيل القصة الكاملة لواقعة محاولة مهتز نفسياً هدم ضريح فى أسوان..صور

قداس عيد الغطاس في كفر الشيخ

وسط أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداس عيد الغطاس| صور

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد