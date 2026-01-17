بفارق 60 صوت.. الزلاط يحسم مقعد نقيب محامين بورسعيد و الزيات يفوز بالشباب

أكد السيد حسن عضو النقابة العامة لمحامين مصر و المشرف على انتخابات النقابة الفرعية فى بورسعيد انتهاء الحصر العددى لفرز الاصوات على مقعد النقيب و مقعد الشباب.

وقال حسن فى تصريحات خاصة لصدى البلد تمكن المرشح أحمد السيد الزلاط وكيل النقابة السابق و المرشح على مقعد الرئاسة بحسم المقعد لصالحه متقدم على النقيب الأسبق أحمد عبد النعيم بفارق 60 صوت و النقيب السابق صفوت عبد الحميد و المرشح طارق عبد الصبور.

وأضاف حسن تمكن مرشح الشباب حازم احمد الزيات من حسم مقعد الشباب متقدم على ٤ منافسين على المقعد.

وأوضح المشرف على انتخابات النقابة الفرعية فى بورسعيد استمرار عملية فرز الأصوات لتحديد 7 الفائزين من بين 14 مرشح بدوائر بورسعيد النقابة



كانت صدى البلد التقت بعضو النقابة العامة خلال بث مباشر أوضح خلالها ان الإقبال غير مسبوق فى تاريخ النقابة الفرعية و ان المنافسة شديدة على مقعد الرئاسة و الشباب

واشاد حسن بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية و التنسيق الامنى لضمان سير العملية الانتخابية و التيسير على الأعضاء بالوصول الي مقر النقابة الفرعية للادلاء باصواتهم