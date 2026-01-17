قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بفارق 60 صوت.. الزلاط يحسم مقعد نقيب محامين بورسعيد و الزيات يفوز بالشباب

بفارق 60 صوت الزلاط يحسم مقعد نقيب محامين بورسعيد و الزيات يفوز بالشباب
بفارق 60 صوت الزلاط يحسم مقعد نقيب محامين بورسعيد و الزيات يفوز بالشباب
محمد الغزاوى

أكد السيد حسن عضو النقابة العامة لمحامين مصر و المشرف على انتخابات النقابة الفرعية فى بورسعيد انتهاء الحصر العددى لفرز الاصوات على مقعد النقيب و مقعد الشباب.

وقال حسن فى تصريحات خاصة لصدى البلد تمكن المرشح أحمد السيد الزلاط وكيل النقابة السابق و المرشح على مقعد الرئاسة بحسم المقعد لصالحه متقدم على النقيب الأسبق أحمد عبد النعيم بفارق 60 صوت و النقيب السابق صفوت عبد الحميد و المرشح طارق عبد الصبور.

وأضاف حسن تمكن مرشح الشباب حازم احمد الزيات من حسم مقعد الشباب متقدم على ٤ منافسين على المقعد.

بفارق 60 صوت الزلاط يحسم مقعد نقيب محامين بورسعيد و الزيات يفوز بالشباب 

وأوضح المشرف على انتخابات النقابة الفرعية فى بورسعيد استمرار عملية فرز الأصوات لتحديد 7 الفائزين من بين 14 مرشح بدوائر بورسعيد النقابة


كانت صدى البلد التقت بعضو النقابة العامة خلال بث مباشر أوضح خلالها ان الإقبال غير مسبوق فى تاريخ النقابة الفرعية و ان المنافسة شديدة على مقعد الرئاسة و الشباب

واشاد حسن بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية و التنسيق الامنى لضمان سير العملية الانتخابية و التيسير على الأعضاء بالوصول الي مقر النقابة الفرعية للادلاء باصواتهم 

بورسعيد نقيب المحامين النقابة العامة للمحامين محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد