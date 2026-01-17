قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
محافظات

عقب تسريب ورقة امتحان وضبط مسربها.. اجتماع لمدير تعليم بورسعيد مع رؤساء لجان امتحانات الإعدادية

اجتماع عاجل لمدير تعليم بورسعيد مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
اجتماع عاجل لمدير تعليم بورسعيد مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محمد الغزاوى

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عصر اليوم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المديرية اجتماعا عاجلا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك لمناقشة عدد من الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لسير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها خلال الأسبوع الجاري.

جاء الاجتماع عقب تسريب وىقة امتحانية وضبط المتسببة فى تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 اجتماع عاجل لمدير تعليم بورسعيد مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

حضر الاجتماع الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية و ياسر صلاح مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات و غريب عطية مدير إدارة الشؤون القانونية و دعاء رخا مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة و فتحى فاروق مدير إدارة الأمن.

وخلال الاجتماع شدد مدير المديرية على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة للامتحانات وعلى رأسها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي من وسائل الاتصال أو الأجهزة التقنية الحديثة داخل لجان الامتحانات تنفيذا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذي ينص على توقيع غرامات مالية ومصادرة الأجهزة المضبوطة إلى جانب تطبيق العقوبات القانونية في حالات الغش أو الشروع فيه أو تسريب الامتحانات.

وأكد طاهر الغرباوي أن أي إخلال بنزاهة العملية الامتحانية سيواجه بحزم ودون تهاون حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الطلاب مشيرا إلى أن الالتزام الحرفي بالتعليمات هو الضمان الحقيقي لانتظام سير الامتحانات.

كما تناول الاجتماع التعليمات التنفيذية الواجب الالتزام بها داخل اللجان بداية من الحضور في المواعيد المحددة واستلام أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة بعد التأكد من سلامة الأختام ومراجعة أرقام الجلوس وأماكن الطلاب والتنبيه بعدم إدخال الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي أوراق أو كتب وعدم إجراء أي تفتيش ذاتي للطلاب مع إخطار رئيس اللجنة فورا في حال الاشتباه.

وشدد الأستاذ غريب عطية مدير إدارة الشؤون القانونية على الالتزام بضوابط سير الامتحان من حيث توزيع أوراق الأسئلة في التوقيت المحدد ومراجعة بيانات الطلاب على كراسات الإجابة والمرور المستمر داخل اللجان دون إزعاج وحظر شرح أي جزء من الامتحان أو الإشارة إلى الإجابات مع الالتزام الكامل بالحياد.

وفيما يخص التعامل مع حالات الغش تم التأكيد على التحفظ على أداة الغش وتحرير مذكرة بالواقعة وتسليم الطالب لرئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية دون إخراج الطالب من اللجنة إلا بتعليمات رسمية.

و تم التأكيد على ضوابط ما بعد انتهاء زمن الامتحان من حيث التنبيه قبل نهاية الوقت بمدة كافية وجمع كراسات الإجابة طبقا لأرقام الجلوس ومراجعتها وتسليمها رسميا وعدم مغادرة اللجنة إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.

وفي ختام الاجتماع أكد  طاهر الغرباوي على عدم مغادرة أي عضو من اللجنة إلا بإذن رسمي وحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان وعدم التوقيع على أي محاضر إلا بعد الاطلاع الكامل على مضمونها حفاظا على الجميع من أي مساءلة قانونية.

بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

