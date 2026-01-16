محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر

صدق اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد على إضافة ميعاد تحرك جديد لخط الميني باص الرابط بين مدينة بورسعيد ومدينة سلام مصر شرق المحافظة وبذلك يرتفع عدد الميني باص إلى خمسة يوميًا بدلًا من أربعة ميني باص بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، وتوفير وسائل انتقال منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات سكان المدينة

حرصًا على تلبية احتياجات سكان مدينة شرق بورسعيد الجديدة (سلام مصر)، ولتيسير حركة التنقل اليومية من وإلى مدينة بورسعيد الجديدة على مدار اليوم

ليرتفع عدد الميني باص إلى (خمسة بدلًا من أربعة) لخدمة سكان المدينة يوميًا

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا القرار يأتي ضمن خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية بمدينة سلام مصر، مشددًا على المتابعة الدورية لانتظام حركة النقل والاستماع لمطالب الأهالي والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة

وتواصل محافظة بورسعيد جهودها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ويحقق جودة الحياة للمواطنين