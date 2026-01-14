مداهمات لمعاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6 بالمناخ في بورسعيد | شاهد

قاد محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، بمحافظة بورسعيد حملة ميدانية مكبرة بمنطقة C6، استهدفت معاقل الفرزة والنباشين والتعديات العشوائية علي أراي وأملاك الدولة، للحفاظ على البيئة الصحية والمظهر الحضاري للحي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وضمن جهود تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة

مصادرة 10أطنان فرزة وتشميع 12 مخزن

وأسفرت الحملة عن مصادرة 10أطنان فرزة ومخلفات صلبة،وإرسالها إلى مصنع تدوير المخلفات للتعامل الآمن معها ، وإزالة 3 من المباني تعديات علي أراضي الدولة بالمنطقة ، وتشميع 12 مخزن وشونة تستخدم بشكل غير قانوني لتخين الفرزة والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاط الفرزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار تعزيز نظم الإدارة البيئية المستدامة بالحي.

جاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق برئاسة العميد شادي محروس والإدارات المعنية بالحي ممثلة في : الإشغالات، الحجز الإداري، شؤون البيئة، المخلفات الصلبة، والأملاك، بحضور سكرتير الحي.

وأكد رئيس حي المناخ أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للقضاء على الممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن القضاء على الفرزة غير القانونية والعشش المخالفة يحد من ظاهرة النباشين، ويعزز منظومة النظافة وفق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة.

وأضاف «فواز» أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لرؤية مصر 2030 في بناء بيئة حضرية نظيفة وصحية، مؤكّدًا استمرار المتابعة والمصادرة لأي نشاط مخالف بشكل دوري، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين ويحسن جودة الخدمات في الحي.

وناشد رئيس حي المناخ المواطنين التعاون الكامل مع الحي والإبلاغ الفوري عن أي نشاط فرزة أو تعديات داخل المناطق السكنية، سواء عبر الصفحة الرسمية لحي المناخ أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واختتم رئيس حي المناخ تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، إعادة الانضباط، وتحسين جودة الحياة داخل حي المناخ، من خلال تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.