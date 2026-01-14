شهدت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال منافسات فرع الأئمة مشاركة متميزة من أئمة أوقاف بورسعيد، الذين قدموا أداءً مبهراً أثبت كفاءتهم وحرصهم على خدمة كتاب الله، وسط إشادة لجنة التحكيم بالمستوى العالي للتلاوة والصوت الحسن لكل منهم.





أئمة أوقاف بورسعيد يبدعون في فرع الأئمة بالمسابقة الدولية ويؤكدون مكانتهم خدامًا للقرآن

أكد الأئمة المشاركون أن تواجدهم في المسابقة ليس فقط للمنافسة، بل لتعزيز رسالة القرآن ونشر العلم الشرعي، مؤكدين أنهم جميعًا فائزون بالقرآن قبل أي لقب، وأن مشاركتهم تضيف للمسابقة قيمة ومعنى خاصًا، لما يقدمه كل إمام من خبرة وروحانية أثناء الأداء.



وقد أبدت لجنة التحكيم إعجابها بأصوات الأئمة وجودة الأداء، معتبرة أن المنافسة أظهرت مستوىً راقيًا من الحفظ والتلاوة، وعكست مدى التزام الأئمة بتعليم القرآن وإتقانه، وهو ما أعطى فرع الأئمة طابعًا متميزًا يوازي بقية الفروع.



وجاءت هذه الفعالية ضمن استعدادات المسابقة الدولية في نسختها التاسعة، التي تُقام تحت اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، بمشاركة 32 دولة و42 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم.