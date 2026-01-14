بورسعيد تواصل أعمالها ضمن الموجة 28 بإزالة 7 حالات تعدٍ على مصرف القنطرة | صور

واصلت الأجهزة التنفيذي بمحافظ بورسعيد تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على مصرف القنطرة بنطاق جمعية أم خلف البحرية بمحافظة بورسعيد في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والمجاري المائية، وضمن فعاليات الموجة الـ28 لإزالة التعديات



ازالة 7 حالات تهدى بجمعية أم خلف البحرية نطاق محافظة بورسعيد ضمن الموجة الـ28

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدٍ على المصرف، تمثلت في مزارع سمكية مخالفة بإجمالي مساحة بلغت 2000 متر مربع، كما تم إزالة عدد 6 حالات مزارع سمكية أخرى على مساحة تقدر بنحو 30 فدانًا بنطاق جمعية أم خلف البحرية

جاءت الإزالات بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب بالتنسيق مع مديرية الزراعة ببورسعيد، وبمشاركة الأجهزة الأمنية و التنفيذية المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حملات الإزالة بكل حزم خلال الفترة المقبلة، للتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والمجاري المائية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.