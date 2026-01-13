قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
محافظات

تحت الأمطار وبرودة الطقس.. إشغالات ضواحي بورسعيد تواجه الإزالة

رغم انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار الأحوال الجوية حملات إشغالات مكثفة بمناطق متفرقة بحي الضواحي
رغم انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار الأحوال الجوية حملات إشغالات مكثفة بمناطق متفرقة بحي الضواحي
محمد الغزاوى

تابعت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حى الضواحي في محافظة بورسعيد حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بطريق الشاحنات وبمنطقة استكمال زمزم بالضواحي. 
 
جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات  اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة  الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد 


 حملات إشغالات مكثفة 

 

وقام الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بحملة بطريق الشاحنات وبمنطقة استكمال زمزم مع انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار الأحوال الجوية وتم  رفع وازالة كافة  الأشغالات والتعديات وتم  التنبيه على اصحاب المقاهى والمحلات بالالتزام بالمساحات المقررة  وعدم الخروج عن خط التنظيم  ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه  بكل حزم 
 

وأسفرت جهود الحملة عن ازالة ترابيزة بلياردو وبنوك خشبية وحوامل خشبية وحوامل معدنية وألواح خشبية وأقفاص خشبية من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحي. 
 

 وشددت  شيماء العزبى بأنه لن يتم السماح  بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي إشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات وإعادة الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحي.
 

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حي الضواحي

