تحت الأمطار وبرودة الطقس.. إشغالات ضواحي بورسعيد تواجه الإزالة

تابعت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حى الضواحي في محافظة بورسعيد حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بطريق الشاحنات وبمنطقة استكمال زمزم بالضواحي.



جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



حملات إشغالات مكثفة

وقام الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بحملة بطريق الشاحنات وبمنطقة استكمال زمزم مع انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار الأحوال الجوية وتم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه على اصحاب المقاهى والمحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم



وأسفرت جهود الحملة عن ازالة ترابيزة بلياردو وبنوك خشبية وحوامل خشبية وحوامل معدنية وألواح خشبية وأقفاص خشبية من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحي.



وشددت شيماء العزبى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي إشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات وإعادة الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحي.

