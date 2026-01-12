نجحت الاجهزة التنفيذية بحى الجنوب فى محافظة بورسعيد الانتهاء من إزالة عدد 10 حالات تعدٍّ على مصرف أم الريش، شملت مبانٍ وأسوارًا وحظائر، وذلك بإجمالي مساحة بلغت 990 مترًا مربعًا.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمجاري المائية

استمرار أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة ضمن الموجة الـ28 جنوب بورسعيد

وجرت أعمال الإزالة بقيادة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية، وقوات الأمن، ومديرية الزراعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الإزالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والمجاري المائية، ومنع التعدي عليها، مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات مستقبلية