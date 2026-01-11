ابحث عن الخادمة.. ضبط المتهمين بالسطو على منزل مسن قعيد في بورسعيد

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء ضياء زامل فى كشف لغز السطو على منزل مسن قعيد بدائرة حى الشرق و سرقة مبلغ مالي كبير بحوزته وهاته المحمول

كان اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد امر بتشكيل فريق بحث فور تلقيه بلاغ السطو على مسن قعيد داخل مسكنه بشارع صلاح سالم بدائرة حى الشرق

تم العثور على هاتف محمول بحديقة فى بورسعيد يكشف واقعة سطو بالإكراه على مسن داخل منزله

الخادمة

وترجع الواقعة إلى العثور على هاتف محمول بأحد حدائق بورسعيد العامة بنطاق حي الشرق عن واقعة سطو بالإكراه تعرض لها مسن قعيد داخل منزله لولا عناية الله لفقد حياته

كان أحد الأشخاص عثر على هاتف محمول بإحدى حدائق بورسعيد العامة فتوجه الي مقر شرطة المواصلات القريبة من الحديقة لتسليمه

وعقب نشر صور للهاتف على صفحات التواصل للاستدلال على صاحبه كشف أقارب المواطن صاحب الهاتف عن صاحب الهاتف متعجبين من وقوعه بحديقة عامة حيث ان صاحب الهاتف قعيد عاجز عن الحركة

وبالتوجه إلى منزل قريبهم صاحب الهاتف ويدعي على الدسوقي بالغ من العمر ٨٦ سنة مدير التموين الطبي بورسعيد سابقا ويقيم بشارع صلاح سالم أعلى صيدلية البرج وجدوه مقيد بالفراش

وأكد أقارب المجني عليه وجود عتلة حديدية بجوار باب المنزل وفور دخولهم أفاد المجني عليه بأنه فوجئ بشخصان داخل منزله فجرا وتهديد بالقتل ان لم يكشف لهم عن الأموال الموجودة بالمنزل

وأكد المجني عليه أنه أبلغهم أن أمواله بالبنك غير أنهم لم يتراجعوا وقام أحدهم بكتم أنفاسه فيما قام الآخر بالبحث فى الشقة حتى عثر على حقيبة بها مبلغ كبير من المال .

وتحرر المحضر اللازم عقب سماع أقوال المجني عليه بالمنزل و شكل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة وانتداب فريق الادلة الجنائية وتفريغ كاميرات المنطقة و منطقة العثور على الهاتف المحمول لتحديد هوية الجناة

وعقب التحقيق و التحرى عن كل من له علاقة تعامل مع المجنى عليه سواء من الأقارب او المترددين عليه و بتضيق الخناق تبين أن المتهمة الرئيسية التى رتبت و دبرت لهذه الجريمة هى خادمة المجنى عليه

وبتضيق الخناق على الخادمة المشتبه بها اعترفت بتدبيرها للجريمة وأرشدت عن باقي المتهمين و تم ضبطهم وأقروا بجريمتهم و مكان الأموال المسروقة

تم العرض على جهات التحقيق التى أمرت بحبش المتهمين تمهيدا لاحالتهم للمحاكمة مع مراعاة التجديد فى المواعيد المقررة .