المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
محافظات

بورسعيد.. انطلاق الامتحانات بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض

محمد الغزاوى

أجرَت لجنة متابعة الامتحانات برئاسة الدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير الرعاية الصحية بفرع بورسعيد ،و الدكتورة سارة كراوية مدير المكتب الفني، وهانى عمر ، مدير الإدارة المالية والدكتورة غادة أحمد ،مسؤول التعليم الفني بفرع بورسعيد مرورًا ميدانيًا على معهد المبرة، وذلك في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة كوثر محمود عضو مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على التمريض ، والدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد

انطلاق الامتحانات بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض 

ويأتي هذا المرور في إطار حرص الهيئة على متابعة انتظام العملية الامتحانية، والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب، والالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والانضباط داخل اللجان، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

والجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 قد انطلقت بمعهد رعاية المبره الفني للتمريض، ومعهد رعاية السلام الفنى للتمريض ، ومعهد رعاية الحياة الفنى للتمريض ،لصفوف الأول والثاني والخامس، حيث بلغ إجمالي عدد طلاب الصفين الأول والثاني 265 طالبًا، بالإضافة إلى لجنة دبلوم المعاهد الفنية الصحية بإجمالي عدد 254 طالبًا.

وتُجرى الامتحانات تحت إشراف كل من الدكتور السيد العربي عميد المعهد الفني الصحي ، والدكتورة داليا منصور مدير معهد المبرة، والأستاذة حنان الأحمدي مدير معهد السلام، والدكتورة آية منيع مدير معهد الحياة، والدكتورة ميادة سليمان مسؤول الشعبة بمعاهد الفرع.

وأكدت لجنة المتابعة خلال جولتها على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات المعتمدة، وتقديم الدعم الكامل للطلاب، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والجودة داخل المعاهد الفنية الصحية التابعة للفرع

بورسعيد الفنية للتمريض محافظة بورسعيد الرعاية الصحية

