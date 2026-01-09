رغم سوء الأحوال الجوية ضواحى بورسعيد يواصل حملات ازالة الاشغالات ومجابهة الفرزة.. صور

قادت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حى الضواحى حملة مشتركة مكبرة لإدارات شئون البيئة والاشغالات وتحسين البيئة والحجز الإداري علي محال الفرزة بمناطق فاطمة الزهراء ومنطقة استكمال فاطمة الزهراء



جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي ضرورة مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لتحقيق اعلي درجة من الانضباط والمحافظة على المظهر الحضارى بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



ونفذت الأجهزة المعنية بالحى حملة مكبرة لمكافحة ظاهرة النباشين و للقضاء على اكبر بؤرة لمحلات ومخازن الفرزة بمناطق متفرقة بالحى

الضواحى والضرب بيد من حديد وتكثيف الجهود للقضاء على اكبر بؤر لمخازن الفرزة



و تم تنفيذ حملة مكبرة ومشتركة شاركت فيها إدارات شئون البيئة، الإشغالات، تحسين البيئة، والحجز الإداري، استهدفت محال الفرزة المخالفة،وذلك بمناطق فاطمة الزهراء واستكمال فاطمة الزهراء



و قد أسفرت جهود الحملة عن تشميع عدد من المحال، ومصادرة أجولة محملة بالفرزة والخردة، بالإضافة إلى مصادرة تروسيكل يستخدم في ممارسة النشاط المخالف، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، في إطار جهود الحي المستمرة للقضاء على مصادر التلوث، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مستخدمين سيارات ومعدات ولوادر الحى ٠



وشددت العزبى أنه لن يتهاون فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لما تسببه من تلوث بيئي و تشويه للمظهر الحضارى المنشود للحى