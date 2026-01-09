بورسعيد تنفرد إقليميا بخدمات المسح الذري والعلاج باليود المشع

أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية موسعة، يرافقه الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد بدر، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الهيئة، وبحضور الدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير الفرع، والدكتورة سارة كراوية، مدير المكتب الفني، والدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية وتقييم الخدمات التخصصية الدقيقة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام علي التأمين الصحي الشامل

وشملت الجولة متابعة منظومة الطب النووي داخل مستشفى النصر التخصصي للأطفال، حيث ينفرد فرع بورسعيد بتقديم خدمات المسح الذري بأنواعها والعلاج باليود المشع، من خلال وحدة الطب النووي، التي تمثل مركزًا إقليميًا يخدم قطاع مرضى الأورام بمحافظة بورسعيد ومحافظات دمياط ومدن القناة وسيناء، في إطار رؤية الهيئة لتعزيز التخصصات الدقيقة وتوطين الخدمات عالية التقنية داخل المنظومة.

التلواني و حسن يتفقدان ميدانيا وحدة الطب النووي بمستشفى النصر التخصصي

وخلال الجولة، تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدة، حيث تستقبل شهريًا ما يقرب من 250 حالة مسح ذري بوزيتروني (PET-CT)، ونحو 80 حالة فحص باستخدام الجاما كاميرا، بالإضافة إلى 13 حالة علاجية شهريًا باستخدام اليود المشع، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الإقليمي على هذه الوحدة باعتبارها نقطة ارتكاز في التشخيص والعلاج المتقدم للأورام.

وتقدم وحدة الطب النووي خدمات تشخيصية دقيقة تشمل المسح الذري البوزيتروني PET-CT والجاما كاميرا، إلى جانب خدمات علاجية متخصصة تتمثل في علاج أورام الغدة الدرقية باستخدام اليود المشع العلاجي، وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية العالمية، وبما يحقق التكامل بين التشخيص المبكر والتدخل العلاجي الفعال.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسن سالم أن فرع الهيئة ببورسعيد يعمل وفق خطة تطوير شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات التخصصية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها إقليميًا، مؤكدًا أن استكمال متطلبات الترخيص ورفع كفاءة البنية التحتية لوحدة الطب النووي يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية آمنة، مستدامة، ومتوافقة مع أعلى المعايير الدولية.