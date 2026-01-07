قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية ليشارك الإخوة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد | شاهد
محمد الغزاوى

شارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث زار كاتدرائية بورسعيد لتهنئة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، وكهنة بورسعيد، وكل المواطنين، بعيد الميلاد المجيد.

جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وخلال كلمته، جدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء مصر عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود الأعياد على مصر دائمًا بالخير والرخاء، وأن يواصل الجميع العمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وخدمة أبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية ليشارك الإخوة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد  

وشهدت الاحتفالية كلمات للقيادات الدينية بالمحافظة تم التأكيد خلالها على معاني الوحدة الوطنية، وأن المصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، و أن مصر نموذج فريد للتسامح، حيث يتشارك المسلمون والمسيحيون الأعياد في محبة صادقة.

من جانبه، رحب  الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بالحضور، معربًا عن سعادته بهذه الأجواء التي تعكس عمق المحبة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى الدروس الإنسانية المستفادة من هذه المناسبة العظيمة، متمنيًا لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية التوفيق في استكمال مشروعات التنمية لتكون بورسعيد نموذجًا يحتذى به.

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية، في أجواء عكست مشاعر المحبة والإخاء، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والأمنية، لتوفير الأجواء المناسبة لاحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

