محافظات

" فرحة ومزود".. قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي فى بورسعيد

محمد الغزاوى

شهدت جميع الكنائس بمحافظة بورسعيد اقبال من الأخوة الأقباط الأرثوذكس لأداء قداس عيد الميلاد المجيد ، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد والتي شهدت إقبالا كثيفا في ليلة عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بقدوم العيد.

وترأس إقامة القداس كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد، وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى، والقس بيشوي مجدي بجانب حضورعدد كبير من رعية الكنيسة.

و كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظ لتأمين المواطنين من قبل بدء قداس عيد الميلاد وحتى انتهاء القداس

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " قداس عيد الميلاد يتضمن مجموعة من الألحان التى تتسم بالنغمات   الفرايحية الخاصة بتلك المناسبة وهى ميلاد السيد المسيح"

وتابع " تحتفل جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد بعيد الميلاد المجيد والموافق 7 يناير اليوم بتصميم " المزود" وهي كلمة تعني "المكان الذى ولد فيه المسيح" وهو مجسم يصف مشهد ولادة السيد المسيح" ، و يستمر مجسم المزود في الكنيسة حتى عيد الغطاس الذى يوافق 19 يناير.


هذا و ظهرت الكنيسة بمظهر مميز حيث الزينة والإضاءة بجانب " المزود"،  وحرص جميع الحضور على التقاط الصور التذكارية بجواره ، والذين أتوا من جميع أرجاء المحافظة في أجواء من الفرحة والبهجة بقدوم العيد

بورسعيد محافظ بورسعيد مطران بورسعيد عيد الميلاد

