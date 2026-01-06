قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعتز بروح المحبة..محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أ ش أ

هنأ محافظ بورسعيد محب حبشي، اليوم، الإخوة الأقباط العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد، بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على جموع المصريين بمزيد من الخير والسلام والاستقرار.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد ،بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، و عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، و مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وخلال كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن اعتزازه بروح المحبة والأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد مؤكدًا أن الأعياد الدينية تمثل دائمًا مناسبة لتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وتجسد عمق الترابط الإنساني الذي يميز الشعب المصري عبر مختلف العصور.


وأشار المحافظ إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدا في الوحدة الوطنية، حيث يشكل المسلمون والمسيحيون نسيجًا واحد ، وشركاء في بناء الوطن ودعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك شعبها ووعيه في مواجهة التحديات، ومشيرًا إلى أهمية التعاون الإيجابي بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لإنجاح خطط التنمية وتحقيق مستوى أفضل من جودة الحياة داخل المحافظة.


كما أكد محافظ بورسعيد أن هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات الإنسانية وروح التلاحم التي تجمع أبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرصه الدائم على التواصل المباشر مع العاملين بكافة القطاعات، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم منظومة الأداء داخل الجهاز الإداري للمحافظة.

