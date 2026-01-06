قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بإغلاق محال فرز القمامة المخالفة والتصدي الحاسم لظاهرة النباشين

محمد الغزاوى

أصدر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، توجيهات مشددة لرؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بسرعة غلق محال فرز القمامة المخالفة بنطاق المحافظة، والتصدي بحزم لظاهرة النباشين، مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل والمثمر مع شركة النظافة الجديدة " شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة"،  بما يسهم في تحقيق الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يصدر توجيهات مشددة لرؤساء الأحياء وبورفؤاد بسرعة إغلاق محال وفرز القمامة و التصدى للنباشين 

جاء ذلك خلال اجتماع  المحافظ لمتابعة سير أعمال شركة النظافة الجديدة.

 وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية، وتفعيل دور رؤساء الأحياء وبورفؤاد في المتابعة الميدانية اليومية لأعمال النظافة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تعيق منظومة النظافة أو تسيء للمظهر العام.

كما وجه محافظ بضرورة دعم شركة النظافة الجديدة وتذليل أي معوقات تواجهها، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، مؤكدًا أن منظومة النظافة تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة الحالية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الفرزة الخردة

