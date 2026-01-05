محافظ بورسعيد: مجابهة فارزي القمامة والنباشين

وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود للتصدي لظاهرة النباشين ومواقع فرز القمامة العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على كفاءة منظومة النظافة وضمان استدامة نتائجها.

وأكد محب حبشي، أن معدلات العمل شهدت انتظامًا ملحوظًا وانتشار المعدات وفرق النظافة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، مع تكثيف أعمال رفع وجمع المخلفات والكنس، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة والمحاور والشوارع الرئيسية، والمناطق الحيوية والشواطئ لتحسن مستوى النظافة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التشغيل المعتمدة، والعمل بنظام الورديات على مدار الساعة مع سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى ميدانية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الشركة والأحياء المختلفة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق المستهدف منها.

وواصلت شركة النظافة الجديدة تكثيف أعمال رفع وجمع المخلفات وذلك في إطار التشغيل الكامل للمنظومة وحرص الأجهزة التنفيذية على المتابعة اليومية لمستوى الأداء على أرض الواقع.