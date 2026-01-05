قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: مجابهة فارزي القمامة والنباشين

محافظ بورسعيد يشدد على مجابهة فارزى القمامة و النباشين
محافظ بورسعيد يشدد على مجابهة فارزى القمامة و النباشين
محمد الغزاوى

وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود للتصدي لظاهرة النباشين ومواقع فرز القمامة العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على كفاءة منظومة النظافة وضمان استدامة نتائجها.

وأكد محب حبشي، أن معدلات العمل شهدت انتظامًا ملحوظًا وانتشار المعدات وفرق النظافة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، مع تكثيف أعمال رفع وجمع المخلفات والكنس، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة والمحاور والشوارع الرئيسية، والمناطق الحيوية والشواطئ لتحسن مستوى النظافة.

محافظ بورسعيد يشدد على مجابهة فارزى القمامة و النباشين 

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التشغيل المعتمدة، والعمل بنظام الورديات على مدار الساعة مع سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى ميدانية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الشركة والأحياء المختلفة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق المستهدف منها.

وواصلت شركة النظافة الجديدة تكثيف أعمال رفع وجمع المخلفات وذلك في إطار التشغيل الكامل للمنظومة وحرص الأجهزة التنفيذية على المتابعة اليومية لمستوى الأداء على أرض الواقع.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النظافة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

المركزى للإحصاء يصدر تقريرا سنويا عن النشاط الرياضي في مصر ..تفاصيل

صورة ارشيفية

النقل الدولي واللوجستيات: مصر تعزز حضورها في القرن الإفريقي بشراكة استراتيجية مع جيبوتي

صورة ارشيفية

هيمن عبد الله: حوافز غير مسبوقة من وزارة الصناعة لدعم صناعة الصاج في مصر

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد